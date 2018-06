Expo | Pg Milano ricorre contro prosciglimento Sala

Expo - pg Milano ricorre contro il proscioglimento del sindaco Giuseppe Sala : La Procura generale di Milano ha depositato alla Corte d’Appello il ricorso contro il proscioglimento del sindaco di Milano ed ex commissario unico di Expo, Giuseppe Sala, per l’accusa di abuso d’ufficio per l’affidamento diretto, senza gara, alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi. Il proscioglimento per Sala, già a processo per falso, era stato deciso dal gup Giovanna Campanile, lo scorso 29 marzo. La Corte d’appello dovrà ...

Milano - piastra Expo : processo unico per il sindaco Sala partirà a fine settembre : Il processo a carico del sindaco di Milano Giuseppe Sala, accusato di falso, e di altri tre imputati, tra cui l’ex manager di Expo Angelo Paris, partirà dopo la pausa estiva, il 27 settembre. Lo ha deciso oggi la X sezione penale del Tribunale milanese che ha riunito le due tranche del procedimento con al centro l’appalto per la piastra dei Servizi, quella a carico dell’ex commissario unico per l’Esposizione Universale e quella agli altri tre. ...

Milano - il gup : «Expo - nessuna violazione di legge da Sala» : «nessuna delle violazioni di legge indicate dall'accusa ha trovato conferma alla luce di valutazioni in punto di diritto o di fatto» e non si può ravvisare alcuna violazione perché l'operato di ...

Milano - appalti Expo : tre anni a Rognoni. Dieci condanne e 16 assoluzioni : La prima inchiesta che pareva aprire uno squarcio sinistro sulle fasi precedenti a Expo 2015, quella che nel marzo del 2014 deflagrò con otto arresti e altri 18 indagati facendo finire sulle prime ...

Milano - Expo passa il testimone a Mind e l'Albero della vita si illumina : Sui luoghi esplorati da milioni di visitatori nel 2015 nascerà una vera e propria cittadella dedicata al mondo del progresso, dell'innovazione e della scienza, pronta ad accogliere e stupire decine ...

Tre anni fa iniziava l'Expo di Milano. Il futuro dell'area però non è scritto - : "MIND" è il nome del "parco della scienza del sapere e dell'innovazione" che dovrebbe sorgere nel sito espositivo alle porte della città. Nonostante i comunicati, tuttavia, non esiste ancora un "masterplan" definitivo

Milano - conti in positivo per la società Expo. Tornano ai soci oltre 33 milioni di euro : Gianni Confalonieri Se non accadranno fatti imprevisti, la società Expo, a conclusione del procedimento di liquidazione, restituirà ai suoi soci 33,7 milioni di euro . È quanto si evince dal ...

L'area ex Expo ora ha un nome : MIND - Milano Innovation District - Economyup : Da tempo è noto che nelL'area che ha ospitato Expo ci sarà un Parco della scienza, del sapere e dell'innovazione. Si tratta di un'area di oltre un milione di metri quadrati che ospiterà al suo ...

Expo - Sala prosciolto da abuso d'ufficio: per il gup di Milano, "il fatto non sussiste". Le accuse della procura e la reazione del primo cittadino.

Expo Milano - Sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non commise nessun illecito quando fornì 6mila alberi per il sito di Rho-Pero, destinato all'Expo alle porte del capoluogo lombardo. Il gup di Milano ha infatti prosciolto il primo cittadino, allora numero uno dell'Esposizione Universale, dall'accusa di abuso d'ufficio. Stessa decisione anche per l'ex manager di Expo Angelo Paris, per la medesima accusa. Rinviati a giudizio invece gli altri 5 imputati.