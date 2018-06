Expo 2015 | la procura di Milano ricorre contro il proscioglimento di Sala

ilgiornale

(Di martedì 12 giugno 2018) Lagenerale diha presentato ricorso in appelloildel sindaco Giuseppe, in merito all'inchiesta sull'appalto della piastra, costruita per ospitare l'del.Il sindaco ed ex commissario unico dell'Esposizione era stato accusato di abuso d'ufficio, per l'affidamento della fornitura di 6mila alberi, per abbellire il sito espositivo.aveva scelto di procedere in modo diretto, senza cioè indire nessuna gara per aggiudicarsi il compito, che era stato concesso alla Mantovani spa, società compresa anche nel principale appalto della manifestazione. Il reato di abuso d'ufficio sarebbe stato messo in atto perchéavrebbe "travalicato i limiti dei suoi poteri di deroga", poiché l'assegnazione della fornitura alla Mantovani spa sarebbe "una deroga di una deroga", inizialmente affidata a lui in quanto commissiario unico per l'. In questo ...