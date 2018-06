Essere santi di tutti i giorni Papa Francesco | omelia Santa Marta | “è come essere sale e

Papa : Essere santi non è avere visioni : 'Non entrare negli schemi delmondo, nel modo di pensare mondano, nel modo di pensare e digiudicare che ti offre il mondo, perché questo ti toglie lalibertà'.

Papa : Essere santi non è avere visioni : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 29 MAG - Nei momenti di prova non tornare agli schemi del mondo, che tolgono libertà. Bisogna invece rimanere in cammino verso la santità. Lo ha ricordato il Papa nella ...

Papa Francesco/ “La santità non è avere le visioni - ma vivere da cristiani : Essere liberi e non conformarsi” : Papa Francesco nell'omelia della messa mattutina a Casa Santa Marta ci ricorda che ogni cristiano è santo, non solo qualcuno, e ci spiega qual è il cammino della santità(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:21:00 GMT)

Malagò : 'Sanzioni per la Roma? Decide l'Uefa - ma rischiano di Essere molto pesanti' : Ognuno fa il suo mestiere e io sono un funzionario pubblico a nome dello sport italiano - ha concluso Malagò - l'Uefa deve fare le sue valutazioni, ma è chiaro che se si aspetta o può pesare l'...

Prende a cinghiate i passanti - poi dice di Essere dell'Isis : fermato marocchino : Un uomo marocchino di 28 anni è stato arrestato martedì sera a Treviglio, in provincia di Bergamo, per aver aggredito a cinghiate alcuni passanti, nella zona della stazione ferroviaria. L'uomo, una volta fermato dalle forze dell'ordine, ha ferito due agenti della polizia di Stato e ha affermato di appartenere all'Isis.Per sedarlo e ricondurlo alla ragione, riferisce Il Giorno, i poliziotti sono stati costretti a richiedere l'intervento di ...

Il cardinale Comastri : «Essere santi? È il segreto della felicità» : No! Non è così! San Paolo giustamente osserva: 'Se anche conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza… se non ho la carità, io sono nulla!' , 1Corinzi 13,2, . La santità - e, quindi, la ...

Cardinale Angelo Comastri. Essere santi? È il segreto della felicità : I santi sono le persone più felici che esistano al mondo, mentre gli egoisti sono le persone più infelici. Madre Teresa di Calcutta , che si intendeva di santità e di felicità, un giorno disse: '...

Inestetismi e gambe pesanti? Potrebbe Essere una malattia venosa : Senso di gonfiore e pesantezza alle gambe, dolore e indolenzimento, spesso associati alla comparsa di capillari e varici: per più di 1 donna su 2 si tratta di disturbi comuni, più o meno occasionali, influenzati dalla familiarità e legati all’invecchiamento. Solo il 32% li inquadra come espressione di una patologia sottostante, la malattia venosa cronica, che interessa fino all’80% della popolazione, le donne tre volte in più degli ...

Inestetismi e gambe pesanti? Potrebbe Essere malattia venosa : Roma, 10 apr. , askanews, Senso di gonfiore e pesantezza alle gambe, dolore e indolenzimento, spesso associati alla comparsa di capillari e varici: per più di 1 donna su 2 si tratta di disturbi comuni,...

GAUDETE ET EXSULTATE/ Essere santi - la grazia di una felicità più grande delle nostre misure : Ieri è stata resa pubblica l'esortazione apostolica "GAUDETE et EXSULTATE" sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Non uno sforzo, ma un tuffo nella vita. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:08:00 GMT)LETTURE/ La gnosi, tentazione sempre nuova di un Io spappolato, di G. ScanziORA DI "RELIGIONI" A BOLOGNA/ Perché confinare la fede cattolica nella "terra di nessuno"?, di F. Pichetto