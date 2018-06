Esplodono tre batterie | salta segnale Rai

huffingtonpost

(Di martedì 12 giugno 2018) "Per un grave e imprevedibile guasto tecnico che si è verificato questa sera con l'esplosione di tredella centrale elettrica di Saxa Rubra, èto più volte ildi Rai1, Rai2 e Rai3". Lo rende noto la Rai."Sono in corso le verifiche per accertare cause e responsabilità - prosegue la nota -. La Rai si scusa con tutti i suoi telespettatori per il disservizio".