Esami terza media : i consigli per arrivare preparati e sereni - : La prima cosa che consiglia il professore Paolo Luciani, membro dell'associazione nazionale docenti, è di prepararsi per tempo. Se lo dovranno ricordare gli oltre 560mila studenti della scuola ...

Esami di terza media - addio al test Invalsi. E i prof di religione complicano l’organizzazione : Sono più di 560mila i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che a partire da stamattina sono tornati in aula per affrontare l’esame di terza media. Quest’anno per la prima volta il test Invalsi non fa più parte della prova finale del primo ciclo d’istruzione ma la presenza dei professori di religione cattolica nelle commissioni d’esame sta mettendo a dura prova l’organizzazione delle scuole. I professori di questa materia, infatti, ...

Terza media - la Buona scuola porta agli Esami anche i prof di religione. Ma tutto è lasciato al caso : A giugno, per la prima volta, agli esami di Stato delle scuole medie ci saranno pure gli insegnanti di religione. In che modo e per fare cosa non è chiaro a nessuno, nemmeno a loro. Ma il ministero dell’Istruzione ha voluto così, per scelta precisa o forse semplicemente per sbaglio (anche questo non è del tutto chiaro). E così adesso presidi e segreterie devono prepararsi ad affrontare anche quest’altro problema, in vista delle prove ...