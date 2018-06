“Era paralizzata e non parlava” La scoperta dei medici e l’appello disperato della

caffeinamagazine

: La piccola era spesso malata, fin dalla prima infanzia: all'età di otto anni soffriva di cefalea, che le procurava… - klaranned : La piccola era spesso malata, fin dalla prima infanzia: all'età di otto anni soffriva di cefalea, che le procurava… - measaris : Ciao oggi ho deciso di aiutare mia madre in cucina e siccome penso molto nella mia vita mi sono dimenticata di usar… - perryftgoulding : @perrysmoschino É STATO ASSURDO. Lei era tutta felice e sorridente, mentre la aspettavamo stavamo piangendo tutti i… -

(Di martedì 12 giugno 2018) In un post su Facebook, ampiamente condiviso ormai in tutto il mondo, una mamma ha lanciato un vero e proprio allarme avvertendo tutti i genitori affinché non si ritrovino a vivere una situazione come la sua e di sua figlia. Kailyn, la bambina, si è svegliata e aveva difficoltà anche solo a parlare. La madre l’ha portata al centro medico dell’Università del Mississippi e i, dopo aver effettuato degli esami del sangue e una TAC, hanno diagnosticato alla bimba la cosiddetta paralisi delle zecche. Nel post su Facebook, Jessica Griffin ha mostrato una foto in cui si vede una zecca riposta in busta di plastica dopo essere stata rimossa dal cuoio capelluto di Kailyn: “Siamo dovuti andare in ospedale. Kailyn ora è tenuta in osservazione e speriamo che tutto si risolva! Pregate per questa bambina!” scrive la madre. I rischi portati dalle zecche dopo quanto accaduto alla sua ...