Energie rinnovabili tirano | in 2016 investiti 297 miliardi dollari

Eni investe sette miliardi in Italia. Uno andrà alle Energie rinnovabili : ... uno di quei sette miliardi sarà destinato a sviluppare le attività verdi: il gruppo sta cambiando il colore delle sue operazioni seguendo l'evoluzione dell'economia e della tecnologia globale. ...

In Portogallo zero carbone - solo Energie rinnovabili : Lisbona produce più energia di quanta ne consumi, e così l'aria diventa più pulita e le bollette più leggere

Le strutture di Apple sono alimentate al 100% da Energie rinnovabili : Tim Cook , CEO di Apple , ha commentato: 'Vogliamo lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. Dopo anni di duro lavoro, siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo. ...

Google - numero uno per il consumo di Energie rinnovabili : MILANO - Google in testa anche nelle rinnovabili: la società che gestisce il motore di ricerca numero uno al mondo sta conducendo la gara in corso tra i colossi tecnologici americani. Nel 2017, ...