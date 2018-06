Enel - nel Regno Unito primo sistema di accumulo energetico a batteria stand-alone : Enel ha avviato le operazioni di Tynemouth, il primo sistema di accumulo energetico a batteria stand-alone , BESS , , situato nel distretto di North Tyneside , vicino Newcastle, nel Regno Unito . Il ...

Paolo Fresu apre l'Energia Tour di Enel : Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Enel porta in Tour l'Energia della musica italiana: dal 19 luglio al 29 settembre, con la pausa al centro dell'estate, attraverserà l'Italia 'Enel Energia Tour' che farà tappa in sei grandi città: Arezzo, Pescara, Genova, Bologna, Palermo e Bari. In ciascuna delle tappe s

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : le parole di Gabriele Rossetti e Andrea BEnelli : Ieri la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso a Siggiewi (Malta) ha riservato all’Italia il podio di Gabriele Rossetti: il campione olimpico di Rio 2016 e campione mondiale di Mosca 2017, è arrivato terzo nella finale dello skeet maschile, ed al sito federale ha poi parlato assieme al direttore tecnico Andrea Benelli. Bravo ad affrontare le avverse condizioni di gara Gabriele Rossetti: “E’ stata una gara davvero difficile. ...

Enel : Udine - da e-Distribuzione a Sauris nuova linea elettrica a misura d’ambiente : Udine, 8 giu. (AdnKronos) – nuova linea elettrica a misura d’ambiente a Sauris (Ud). Hanno infatti preso il via in questi giorni i lavori di e-Distribuzione per la posa di una nuova linea in cavo interrato tra le località di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto. La linea in Media Tensione, ovvero da 20.000 Volt, sarà lunga poco meno di 2 chilometri e sarà posata lungo la Strada Provinciale n. 73 del Lumiei. La società del Gruppo Enel ...

Palermo : magnete su contatori Enel - arrestati proprietari di due macellerie : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Un magnete sul contatore dell'energia elettrica per abbattere i consumi. E' questo il 'sistema' per risparmiare messo in atto dai titolari di due macellerie del centro di Trabia (Palermo), Salvatore Fortunatis, 69 anni, e Vincenzo Fortunatis, 45 anni, arrestati dai cara

Bollette luce e gas offerte migliori tariffe Giugno 2018 Enel - Eni - Acea. Confronto : Le proposte Enel, Eni, Acea per le Bollette di luce gas più convenienti: cosa offrono e costi previsti. Le novità di Giugno 2018

Enel vince la partita per Eletropaulo : Sofia Fraschini Enel vince la partita Eletropaulo, la società brasiliana che opera nella distribuzione di energia. Dopo averla conquistata a suon di rilanci, battendo la concorrente Iberdrola con una ...

