optimaitalia

: Ecco l’ggiornamento iOS 11.4.1 beta 2: cambia qualcosa sugli iPhone? - OptiMagazine : Ecco l’ggiornamento iOS 11.4.1 beta 2: cambia qualcosa sugli iPhone? -

(Di martedì 12 giugno 2018) Da qualche ora l'aggiornamento iOS 11.4.1, alla sua secondaè disponibile per gli sviluppatori. Apple ha rilasciato il nuovo firmware per il suo pubblico di esperti iscritti al relativo programma di sperimentazione e almeno al momento di questa pubblicazione, non per gli user pubblici che partecipano alla corrispondente fase di test. Cosaper la versione incrementale del sistema operativo?Per essere precisi, iOS 11.4.12 ha numero build 15G5063b che sostituisce quello della primissimo firmware sperimentale per questa versione software 15G5054c. Da changelog ufficiale non si apprendono particolari passi in avanti compiuti dagli sviluppatori ma il pacchetto in questione sembrerebbe contenere al suo interno solo qualche bug fix ma nessuna nuova funzione omento di rilievo.L'aggiornamento iOS 11.4.2 nella sua2 si presenterebbe dunque solo come update ...