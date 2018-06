Ecco come il mango può migliorare la salute delle donne in post-menopausa

Carenza di vitamina B12 : Ecco come rimediare e quali alimenti si possono assumere in alternativa alla carne : “Si può affermare che, anche seguendo una dieta esclusivamente latto-ovo-vegetariana, non si corre il rischio di Carenza di vitamina B12, proteine ad alto valore biologico e ferro, tranne che un’inferiore introito medio di ferro (4mg) nelle donne in età fertile“: lo ha spiegato Michela Barichella, medico nutrizionista e presidente di Brain and malnutrition Association Onlus e membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio Grana ...

Neomaggiorenni - Ecco come vincere uno dei 15mila biglietti per visitare l’Europa : Il 2018 si celebra l’Anno europeo del patrimonio culturale. E per festeggiarlo a dovere, il programma DiscoverEu dell’Unione europea ha deciso di mettere a disposizione dei neo-maggiorenni 15mila biglietti per trascorrere l’estate alla scoperta delle meraviglie del nostro continente. “DiscoverEu offre ai giovani un’ottima opportunità di scoprire l’Europa attraverso un viaggio personale che nessun libro o ...

Bologna - parte l’era Inzaghi : il nuovo modulo ed i colpi in canna - Ecco come cambia l’11 : Filippo Inzaghi sta preparando il proprio passaggio dal Venezia al Bologna, il club emiliano ha in mente alcuni acquisti per accontentare il tecnico ex Milan Filippo Inzaghi, all’interno di una conferenza stampa fiume, ha annunciato l’addio al Venezia: “Due anni fa ho scelto questo progetto e sono bastati cinque minuti con Perinetti per capire che avrei potuto lavorare nella maniera che piace a me. In questi due anni di più non si ...

Dieta detox o disintossicante : come depurare l’organismo velocemente - Ecco 10 alimenti consigliati : La Dieta detox o disintossicante è una Dieta “lampo”: ha lo scopo di depurare l’organismo da scorie e tossine esogene, create da stress, inquinamento, cure farmacologiche, alimentazione scorretta, assumendo cibi che aiutano a fare “pulizia” e a disintossicare l’organismo. Sentirsi appesantiti, infatti, può essere una spiacevole conseguenza dell’alimentazione scorretta e di uno stile di vita sedentario: ci sono però 10 alimenti ...

Ecco come esportare la cronologia dei registri delle chiamate con Google Duo : Nei mesi scorsi il team di Google Duo con la versione 32 dell'app ha implementato la possibilità di esportare la cronologia dei registri delle chiamate L'articolo Ecco come esportare la cronologia dei registri delle chiamate con Google Duo proviene da TuttoAndroid.

Ecco come Di Maio ora spera di liberarsi del cataclisma Raggi : Roma. Prometteva asfalto magico per coprire le buche, sognava il rosmarino per nascondere l’odore di monnezza fermentata e voleva le pecorelle per tosare l’erba di parchi pubblici non dissimili a una giungla. Intanto per le strade, a Ostia come a viale Marconi, qualche disperato incivile cominciava

Afghanistan - non c'è solo l'oppio : Ecco come l'Occidente finanzia l'Isis - : Lo sfruttamento delle miniere di talco Ad analizzare la rilevanza delle miniere di talco nell'economia del terrorismo afghano è stata Global Witness . Attraverso interviste con fonti informate e ...

Rimborsi Irpef - Ecco quando e come verranno versati i soldi ai contribuenti : Dopo la trasmissione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti potranno avere accesso ai Rimborsi Irpef, ovvero quella parte di tasse pagate ma non dovute (perché eccedenti rispetto a quanto versato). ecco come vengono versati i Rimborsi ai contribuenti e quando arriveranno sulla base del tipo di dichiarazione effettuata.Continua a leggere

Ecco come estrarre acqua potabile dall'aria del deserto : Avere acqua sempre a disposizione nel deserto? È questo lo scopo dei ricercatori che hanno sviluppato una tecnologia in grado di raccogliere acqua dall'aria

Ecco come estrarre acqua potabile dall’aria del deserto : Riuscire a produrre acqua potabile estraendola direttamente dall’aria. È questo lo scopo di un nuovo dispositivo appena messo a punto da un team di ricercatori della University of California, Berkeley, e del King Abdulaziz City for Science and Technology in Arabia Saudita che è riuscito a raccogliere acqua potabile in una delle regioni più aride dell’Arizona. Questo nuovo strumento, spiegano i ricercatori su Science Advances, ...

Nuovo malware in Italia - ruba password di mail e banca : Ecco come agisce questo virus : Nuova emergenza tecnologica in Italia, dove un malware di nome Ursnif è in grado di rubare password usate per l’home banking, gli acquisti online e la posta elettronica. Lo hanno scoperto i ricercatori di CSE, CybSec Enterprise, e funziona in questo modo: le vittime ricevono un’email con allegato un documento Word che richiede l’abilitazione di una serie di comandi che permettono la visualizzazione dello stesso. L’email ...

Berlusconi : "Ecco come rilancio Forza Italia - noi diversi da Salvini e Di Maio" : Silvio Berlusconi ha inviato una lettera al Corriere della Sera tramite la quale annuncia il rilancio di Forza Italia. Nonostante gli 81 anni suonati, il “Cavaliere” non ha alcuna intenzione di mollare, anzi… Nella missiva indirizzata al direttore del quotidiano, spiega chiaramente quali siano i suoi nuovi progetti politici, che si allontanano sempre più da quelli della Lega. L’alleanza di governo tra Salvini e Di Maio ha inevitabilmente ...

Calciomercato Genoa - chiusa una tripla operazione in entrata : Ecco come cambia l’11 : Calciomercato Genoa – Il Genoa non si ferma sul mercato, il primo importante colpo è stato piazzato e riguarda il ritorno di Mimmo Criscito, un calciatore di sicuro affidamento ed in grado di fare la differenza. Ma non è finita, in chiusura altre trattative in entrata. Incontro con l’Inter per definire la doppia operazione Emmers-Radu, discorsi ormai avviati e fumata bianca imminente. Quasi fatta anche per il nuovo difensore, si ...

“Sono morti in un modo orribile”. Niente da fare per Pietro e Simona. Ecco i loro corpi come sono stati ritrovati : i soccorsi hanno capito subito la dinamica. Cosa è successo : Una tragedia incredibile, una fatalità, anche se sulle cause di questo incredibile quanto curioso incidente c’è ancora il massimo riserbo. Siamo a Palermo dove Simona Messina e Piero Torres, appena 28enni, durante la mattina 9 giugno all’alba, sono morti mentre a bordo di una Mercedes classe A180 stavano percorrendo via Monte Ercta, la strada che collega Mondello a Monte Pellegrino. Titolare di un negozio di idropitture in ...