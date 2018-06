E3 2018 | The Crew 2 riceverà una open beta

Assassin’s Creed Odyssey e The Division 2 svettano all’E3 2018 Ubisoft : i dettagli della conferenza : Indubbiamente tanta l'attesa per l'evento Ubisoft dell'E3 2018. Il publisher transalpino era infatti chiamato a mantenersi all'altezza di chi l'ha preceduto nei giorni scorsi – rispettivamente EA Play 2018, Microsoft, Bethesda e Square Enix – e poteva contare su una line up sulla carta assolutamente intrigante, considerando esclusivamente i titoli già preannunciati Si parte subito alla grande con Just Dance 2019: il titolo viene presentato a ...

E3 2018 : annunciata la data di uscita di The Division 2. In arrivo i Raid e mostrato un nuovo spettacolare trailer sul palco di Ubisoft : Nel corso della conferenza E3 2018 di Ubisoft è arrivato un graditissimo annuncio, la data di uscita dell'atteso The Division 2, che arriverà il prossimo 15 marzo 2019.Ma non solo, sono state condivise varie informazioni sul nuovo episodio: innanzitutto, Washington DC, che farà da sfondo alle vicende, deve prepararsi per la peggiore minaccia mai affrontata. Le azioni nella storia impatteranno sulla vita dei civili. Alla fine della campagna ...

E3 2018 : The Quiet Man è una nuova IP di Square Enix : Square Enix inaspettatamente lancia un nuovo progetto, una nuova IP che si mostra con un reveal trailer sul palco dell'E3 in live action.Non si sa nulla e le uniche informazioni che abbiamo a disposizione si evincono dalle immagini del trailer che possiamo vedere insieme, qui di seguito:Read more…

E3 2018 : Shadow of the Tomb Raider si mostra in un nuovo trailer di gameplay alla conferenza Square Enix : La conferenza Square Enix che si sta tenendo in questi minuti si è aperta con una lunga parentesi dedicata a Shadow of the Tomb Raider, durante la quale è stato mostrato un lungo video di gameplay che ha posto l'accento sulle novità proposte dal titolo sviluppato da Eidos Montreal.Il gameplay, ambientato nella giungla, vanterà numerosi elementi stealth con Lara Croft che è diventata una vera e propria predatrice, in grado di eliminare manciate ...

E3 2018 : Bethesda cala i suoi assi - editoriale : Dopo il tifone Microsoft, che in 100 minuti ha condensato due anni di gaming di altissimo livello, la palla dell'hype è passata a Bethesda. Chi come il sottoscritto ha sofferto d'insonnia o è riuscito a rimanere sveglio la scorsa notte, ha potuto testimoniare il presente ma soprattutto il futuro di Bethesda. Un piccolo assaggio era stato già offerto dal buon Todd Howard sul palco della conferenza Xbox, ma la "ciccia" è arrivata solo a notte ...

E3 2018 - Bethesda svela Fallout 76 : Indietro 11 giugno 2018 2018-06-11T11:06:20+00:00 ROMA – Dopo settimane di rumors, Bethesda ha finalmente svelato l’attesissimo Fallout 76. Presentato durante la conferenza dell’E3 2018 di Los Angeles, il titolo uscirà il 14 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La nuova avventura post-apocalittica si pone come prequel online dell’intera saga, dove ogni essere umano […] L'articolo E3 2018, Bethesda svela Fallout 76 proviene da NewsGo.