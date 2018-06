E3 2018 | Ridley sbarca su Super Smash Bros Ultimate

EXODUS - DEI E RE - 20/ Info streaming del film di Ridley Scott (oggi - 6 giugno 2018 ) : EXODUS - Dei e Re, il film in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 6 giugno 2018. Nel cast: Christian Bale, Joel Edgerton e Aaron Paul, alla regia Ridley Scott . La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:18:00 GMT)

Prometheus/ Su Rai 4 il film di Ridley Scott (oggi - 6 giugno 2018 ) : Prometheus , il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 6 giugno 2018. Nel cast: Noomi Rapace, Michael Fassbender e Charlize Theron, alla regia Ridley Scott . Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:15:00 GMT)

Exodus - Dei e re/ Sul 20 il film di Ridley Scott (oggi - 6 giugno 2018 ) : Exodus - Dei e Re, il film in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 6 giugno 2018. Nel cast: Christian Bale, Joel Edgerton e Aaron Paul, alla regia Ridley Scott . La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:11:00 GMT)

American Gangster/ Su Rete 4 il film di Ridley Scott (oggi - 22 maggio 2018 ) : American Gangster , il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 22 maggio 2018. Nel cast: Denzel Washington e Russell Crowe, alla regia Ridley Scott . Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:09:00 GMT)

PROMETHEUS - SU RAI 4/ Info streaming del film diretto da Ridley Scott (oggi - 7 maggio 2018 ) : PROMETHEUS , il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Noomi Rapace, Michael Fassbender e Charlize Therone, alla regia Ridley Scott . Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:18:00 GMT)

ROBIN HOOD - SUL 20/ Info streaming del film diretto da Ridley Scott (oggi - 7 maggio 2018 ) : ROBIN HOOD , il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Russel Crowe, Cate Blanchett e Mark Srong, alla regia Ridley Scott . Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:11:00 GMT)

Robin Hood/ Su canale 20 il film diretto da Ridley Scott (oggi - 7 maggio 2018 ) : Robin Hood , il film in onda su canale 20 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Russel Crowe, Cate Blanchett e Mark Srong, alla regia Ridley Scott . Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:52:00 GMT)

STAR WARS : IL RISVEGLIO DELLA FORZA/ Su Canale 5 il film con Daisy Ridley (oggi - 7 maggio 2018) : STAR WARS: Il RISVEGLIO DELLA FORZA, il film in onda in prima visione su Canale 5 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Daisy Ridley, John Boyega e Harrison Ford, alla regia J. J. Abrams. (Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:35:00 GMT)