E3 2018 | pubblicate delle spettacolari immagini di The Last of Us Part 2 tratte dalla

eurogamer

: RT @IATT1994: Appuntamento il 21 giugno a #Roma per il #convegno “Le nuove Prassi di Riferimento delle tecnologie #trenchless” organizzato… - Angyblue990 : RT @IATT1994: Appuntamento il 21 giugno a #Roma per il #convegno “Le nuove Prassi di Riferimento delle tecnologie #trenchless” organizzato… - radiocafoscari : RT @BDA_CaFoscari: Ad aprile 2018 C. Moedas, Commissario europeo per la #ricerca, la #scienza e l'#innovazione, ha adottato le #Raccomandaz… - santopallone : ++ INFO ++ ???? Le foto della FINALE 2018 del Torneo di San Gerardo verranno pubblicate stasera! Rimanete sintonizza… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Dopo il brutale e affascinante reveal gameplay trailer di Theof Us2 mostrato alla conferenza E3di Sony Interactive Entertainment, la compagnia ha deciso di rilasciare un kit stampa ufficiale con una galleria di schermate dell'attesissimo gioco.Gli screenshot riportati da Dualshockers, che sono stati contrassegnati come catturati su PS4 Pro, mostrano quanto visto durante il gameplay e le cutscenes, dandoci un altro assaggio di quello che sembra essere un titolo grandioso.Theof Us2 arriverà esclusivamente per PS4, ma non è ancora emersa una data di uscita ufficiale. Se ancora non conoscete la serie targata Naughty Dog, potete recuperare Theof Us Remastered, in attesa dell'arrivo del secondo capitolo.Read more…