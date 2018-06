E3 2018 | presentato un video gameplay per Spiderman

E3 2018 : Nioh 2 presentato sul palco della conferenza PlayStation : Con un breve trailer proiettato nel corso della conferenza PlayStation, Team Ninja ha presentato Nioh 2, seguito dell'apprezzato Souls-like del 2017 che uscirà presumibilmente anche in questo caso in esclusiva su PS4.Il trailer non è particolarmente utile per trarre indicazioni sul gioco, ma conferma le atmosfere già viste nel primo capitolo. Non è stata inoltre comunicata una data d'uscita o una finestra di lancio a conclusione del ...

E3 2018 : Presentato Control - il progetto segreto di Remedy : A circa metà della sua conferenza, Sony propone al pubblico un trailer di Control, ovvero il misterioso progetto annunciato da Remedy col nome di P7.Il trailer è molto confuso è mostra una donna che affronta uomini armati in varie location armata di una strana pistola. Al momento non abbiamo una data di uscita precisa, solo un generico 2019.Read more…

E3 2018 : Presentato un video gameplay di The Last of Us Part II : Partenza col botto per questa conferenza E3 di Sony, The Last of Us Part II si mostra in tutto il suo splendore con un brutale video gameplay.Il video mostra inizialmente una Ellie più vecchia (circa 25 anni) in un ambiente estraneo all'epidemia per poi passare al volo (forse tramite un flashback) in un ambiente urbano dove vediamo la protagonista fronteggiare una banda di predoni locali. dal video emergono molti dettagli interessanti, abbiamo ...

E3 2018 : presentato l'attesissimo Starfield : Durante la sua conferenza E3 Bethesda ha mostrato un teaser trailer su Starfield, la tanto chiacchierata nuova IP in lavorazione da circa 25 anni.Come riporta The Verge il titolo viene descritto dalla compagnia come un gioco fantascientifico in soggettiva di prossima generazione ambientato in un nuovo mondo, a parte un piccolo teaser trailer Bethesda non ha fornito ulteriori dettagli. Non disperatevi, quasi sicuramente ne sapremo di più nei ...

E3 2018 : presentato Jump Force - un crossover di Dragonball - Naruto - One Piece e Death Note : Alla conferenza Microsoft di stanotte sul palco è salito Jump Force con un nuovo trailer, ma prima di visualizzarlo forse è meglio chiarire di cosa si tratta.Il nome infatti non dice poi molto, anche se la parola Jump potrebbe richiamare la famosa testata fumettistica giapponese. Ebbene Jump Force è un picchiaduro mashup all-star di Dragon Ball Z, Naruto, Death Note e One Piece. Se vi siete mai domandati almeno una volta quale chi tra Goku, ...

E3 2018 : Presentato Battletoads : A più della metà della conferenza E3 di Microsoft un grande classico torna in esclusiva Windows 10 e Xbox One un classico del passato, Battletoads, il picchiaduro a scorrimento sviluppato da Rare per NES nel 1991.Purtroppo non sappiamo ancora nulla sul brawler in questione, in quanto è stato mostrato soltanto il teaser trailer che trovate qui sotto. Possiamo però affermare che sarà disponibile nel corso del 2019.Read more…

E3 2018 : presentato The Division 2 con un video gameplay : Con lo stupore generale The Division 2 si è mostrato sul palco dell'E3 Microsoft inizialmente con un teaser trailer che da un incipit della trama attorno a cui ruota il gioco. Per farla breve nemmeno la fortificata Washington D.C. ha saputo resistere al diffondersi della terribile epidemia che ha devastato New York nel primo capitolo ed è stata rapidamente reclamata dalla natura e dalle milizie. Solo gli agenti della Divisione lottano per ...

E3 2018 : presentato un trailer per kingdom Hearts 3 : A circa mezz'ora dall'inizio della conferenza Microsoft di questo E3 2018 è stato kingdom Hearts 3 a scendere in campo. Pur non trattandosi di un'esclusiva si tratta decisamente di uno dei titoli più attesi.Il trailer mostrato durante l'evento si focalizza sul mondo di Frozen, di cui al lungo si era vociferato ma non ancora confermato fino a questo momento. Nel video compaiono molti iconici personaggi del mondo Disney tra cui Hercules, Ralph ...

E3 2018 : presentato un trailer gameplay di Ori and the Will of Wisps : Microsoft ha aperto col botto questo E3 2018 presentando una delle esclusive più attese dai fan. Stiamo parlando di Ori and the Will of Wisps, adventure\platform sviluppato dai ragazzi di Moon Studios.Il trailer gameplay che potete trovare qui sotto mostra il protagonista Ori in compagnia di alcune creature, che apparentemente lo aiuteranno a superare i vari livelli di gioco. Nel trailer compaiono anche le minacciose creature (probabilmente dei ...

