E3 2018 PlayStation 4 | i trailer dei nuovi videogiochi presentati da Sony

E3 2018 : spazio a PlayStation VR con Déraciné di From Software e Japan Studio : La conferenza E3 2018 di Sony ci ha offerto uno sguardo più approfondito su alcuni grandissimi giochi in arrivo per PS4, The Last of Us Part 2, Death Stranding, Ghost of Tsushima, Spiderman, ma lo show ha riservato anche sorprese sul fronte VR.La compagnia ha presentato con un trailer Déraciné, il nuovo progetto pensato per PlayStation VR di From Software e Japan Studio:

E3 2018 : Nioh 2 presentato sul palco della conferenza PlayStation : Con un breve trailer proiettato nel corso della conferenza PlayStation, Team Ninja ha presentato Nioh 2, seguito dell'apprezzato Souls-like del 2017 che uscirà presumibilmente anche in questo caso in esclusiva su PS4.Il trailer non è particolarmente utile per trarre indicazioni sul gioco, ma conferma le atmosfere già viste nel primo capitolo. Non è stata inoltre comunicata una data d'uscita o una finestra di lancio a conclusione del

E3 2018 : Call of Duty Black Ops 3 è ora gratuito per gli abbonati al PlayStation Plus : Sul palco della conferenza PlayStation che si sta svolgendo in questi minuti un annuncio a sorpresa ha squarciato gli entusiasmi dei fan di Call of Duty, che hanno appreso che Call of Duty: Black Ops 3 è ora completamente gratuito dato che entra da questa sera nei titoli gratuiti per tutti gli abbonati di PlayStation Plus.L'annuncio vuole celebrare la collaborazione tra Sony e Activision per Call of Duty: Black Ops 4, e ora tutti i giocatori

E3 2018 : annunciato Wolfenstein : Cyberpilot per PlayStation VR e PC : Bethesda Softworks ha annunciato Wolfenstein: Cyberpilot per PlayStation VR e dispositivi VR PC (non sono stati annunciati dispositivi specifici) durante la conferenza E3 2018. Come segnala Gematsu, il gioco verrà lanciato nel 2019.Ecco una panoramica del gioco, tramite Bethesda Softworks:"Scopri il mondo di Wolfenstein da una prospettiva completamente nuova in Wolfenstein: Cyberpilot, un'esperienza di gioco in VR di MachineGames."

PlayStation Network è down il 6 giugno 2018 - cosa sta succedendo : Il problema ha cominciato a manifestarsi verso le ore 20:00 del 6 giugno e ha colpito tutto il Mondo. Anche Sony ha confermato il problema sul sito web del PlayStation Network: ' Potresti riscontrare ...

Sony E3 2018 : quali i giochi PlayStation 4 - data e orario conferenza : Sony E3 2018: probabilmente la conferenza più attesa della importante fiera di Los Angeles dedicata ai videogiochi (qui la possibile scaletta trapelata). Abbiamo innanzitutto già la data e l'orario: il PlayStation E3 2018 si terrà martedì 12 giugno alle 3:00 ora italiana. Purtroppo il fuso orario con gli Stati Uniti non sarà favorevole, ma siamo sicuro che i veri appassionati rimarranno svegli. Cosa ci aspettiamo dal Sony E3 2018? Escluse nuove ...

PlayStation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di giugno 2018 : Con l'avvicendarsi dei mesi di maggio e giugno si attendevano comunicazioni da parte di Sony in merito ai nuovi videogiochi gratuiti del PlayStation Plus, comunicazione che è arrivata oggi per la felicità di coloro che posseggono un abbonamento e aspettavano notizie a riguardo.La lista dei videogiochi gratuiti del PlayStion Plus di giugno include XCOM 2 e Trials Fusion per PS4, mentre per PS3 gli utenti potranno giocare liberamente a Tom ...

FIFA 18 è in sconto sullo store di PlayStation per celebrare l'arrivo dell'aggiornamento 2018 FIFA World Cup Russia : Gli appassionati di calcio saranno in trepidante attesa dei prossimi mondiali, anche se la nostra nazionale, purtroppo, non sarà tra le protagoniste. Ma niente paura, perché il nuovo aggiornamento gratuito di FIFA 18, 2018 FIFA World Cup Russia, vi permetterà di cambiare la storia e magari vincere il prestigioso trofeo proprio con la maglia azzurra.In coincidenza del lancio di 2018 FIFA World Cup Russia, vi segnaliamo interessanti sconti per

Lo shooter Sci-fi Evasion in arrivo nel 2018 su PlayStation VR : Attraverso un post sul PlayStation Blog i ragazzi di Archiact hanno annunciato Evasion, nuovo FPS Sci-fi per PlayStation VR. Qui sotto troverete le dichiarazioni di Archiat, riportate da Gematsu:"Il team di Evasion si è concentrato sull'obiettivo di prendere gli elementi che amiamo degli FPS e portarli su uno pensato per la VR. Vogliamo rievocare il feeling dato da titoli come Doom e Borderlands. Dopo quasi 2 anni siamo lieti di annunciare che

Trapela scaletta PlayStation E3 2018 : Bloodborne 2 - The last of Us 2 e molto altro : Sono stati svelati dei presunti dettagli della conferenza stampa di Sony PlayStation E3 2018, che sarà ovviamente incentrata su PS4. Un leak diffuso attraverso un cinguettio su Twitter avrebbe svelato così quella che potrebbe essere la presunta line-up della conferenza E3 di Sony. Per adesso non si conoscono ancora i dettagli ufficiali sulla data e sull'orario in cui si terrà, ma sembra nel corso dello show Sony svelerà nuovi titoli e rivelerà

Giochi PlayStation Plus di maggio 2018 : alla scoperta di Beyond Due Anime e Rayman Legends : Nelle ultime ore, Sony Interactive Entartainment ha svelato i Giochi che comporranno la line up di maggio 2018 validi per la Instant Game Collection, la lineup che compone i titoli per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Nella lista figurano, per PS4, Beyond Due Anime e Rayman Legends, ma ci sono anche altri titoli per le due piattaforme minori. Andiamo alla scoperta di quelli principali per PS4. Beyond Due Anime è chiaramente una

PlayStation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di maggio 2018 : Con aprile che sta per lasciarci nel caldo abbraccio di maggio, è arrivato il momento di scoprire quali saranno i nuovi videogiochi gratuiti offerti a tutti i sottoscrittori dell'abbonamento PlayStation Plus, la cui lista include anche questa volta importanti produzioni tripla A, una delle quali firmata addirittura Quantic Dream.Nell'attesa infatti di poter giocare a Detroit: Become Human, a maggio potremo scaricare gratuitamente Beyond: Due

Playstation VR 2018 - tutti i nuovi giochi in anteprima : VR gamer o non VR gamer, questo è il dilemma. Se perdersi nella giungla della realtà virtuale, per mezzo dei visori – che nei games è una rivoluzione paragonabile all'introduzione della tv a colori – oppure ignorare le nuove tecnologie video-ludiche e vivere felice e contento nella realtà con la R maiuscola. Fino ad ora avevo scelto la seconda opzione. Ora però, dopo averla provata, temo di essere entrato nelle rete del