E3 2018 | Nintendo annuncia una demo per Octopath Traveler

E3 2018 : Tutti gli annunci di Nintendo : All’E3, la fiera di videogiochi che si tiene ogni anno a Los Angeles, Nintendo ha dato il via in grande stile alle sue attività mostrando in anteprima mondiale le prime immagini di Super Smash Bros. Ultimate, il nuovo capitolo della celebre serie che ha già venduto più di 40 milioni di copie a livello globale. In Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch un massimo di otto giocatori ...

E3 2018 : Fortnite Battle Royale approda su Nintendo Switch : Fortnite Battle Royale è stato finalmente confermato su Nintendo Switch, oggi alla conferenza Nintendo per l'E3. Come possiamo vedere dal trailer proiettato, Fortnite offrirà l'esperienza Battle Royale completa per tutti i possessori di Nintendo Switch, per cui avremo tutti i contenuti rilasciati fino ad ora per la celebre modalità che sta spopolando in tutto il mondo. Potremo inoltre giocare in compagnia dei nostri amici nella stessa stanza o ...

E3 2018 : annunciato Super Mario Party per Nintendo Switch : Durante il suo Direct Nintendo ha presentato Super Mario Party, a prima vista sembra una rivisitazione del famoso Party game dedicato a Mario e alla sua banda. Dal trailer notiamo che sarà possibile unire due Switch per partite mozzafiato con gli amici. Il titolo è stato confermato per il 5 ottobre 2018.Read more…

Fortnite arriva su Nintendo Switch all’E3 2018 : video e dettagli della conferenza : Finalmente è la volta dell'E3 2018 Nintendo, che ha mostrato le novità per Nintendo Switch e 3DS con un classico Direct. In questo articolo troverete tutte le informazioni e video rilasciati. Senza troppi giri di parole, andiamo con ordine. E3 2018 Nintendo: video e dettagli del Direct su Nintendo Switch e 3DS Si inizia con uno spettacolare video di Demon X Manichina, si vedono robot che combattono tra loro. Poi settembre 2018 nuovo DLC di ...

E3 2018 : Daemon X Machina sale sul palco di Nintendo : Daemon X Machina sale sul palco dell'E3 in occasione della conferenza Nintendo, presentando subito un trailer dalla colonna sonora rockeggiante mentre possiamo vedere sezioni di gioco, aeree e non, con robottino giganti che combattono.Il gioco, dallo stile grafico colorato ma allo stesso tempo molto dinamico e curato, sarà senz'altro un'uscita per Nintendo Switch. Prodotto da Kenichiro Tsukuda e diretto da Ken Awata e Ken Karube, Daemon X ...

E3 2018 : alle 18 seguite in diretta con noi la conferenza Nintendo! : L'E3 2018 non è di certo terminato ma nella giornata di oggi volge al termine una fase molto particolare dell'evento losangelino: alle 18:00 di questa sera avrà inizio l'ultimissima conferenza di questa edizione dell'E3.Protagonista assoluto dell'evento sarà Nintendo e ovviamente Switch. Questa sera è tempo di Nintendo Direct e di un appuntamento che sicuramente ci svelerà nuove informazioni di Super Smash Bros. e di Metroid Prime 4 ma che ...

E3 2018 : Le aspettative per la diretta Nintendo - articolo : L'E3 è un evento che tutti gli appassionati di videogiochi seguono con estremo interesse. Esiste però una differenza sostanziale fra i possessori di console Nintendo e tutti gli altri. Pensateci bene: se giocate su PS4, Xbox One o PC i titoli mostrati in fiera possono lasciarvi insoddisfatti o delusi. Capita! A volte vi lamentate della mancanza d'innovazione, in altri casi vi infuriate per l'ennesimo posticipo, ma alla fine andate comunque a ...

E3 2018 : The Elder Scrolls Legends arriverà anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : L'anno scorso, Bethesda ha pubblicato The Elder Scrolls Legends, un gioco di carte collezionabili, su iOS, Android e PC. Durante la conferenza E3 2018 la compagnia ha annunciato che rilascerà il gioco entro la fine di quest'anno anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Come riporta Dualshockers, secondo gli sviluppatori, tutti i progressi realizzati nelle versioni iOS, Android o PC possono essere trasferiti alle versioni console al lancio. Un ...

E3 2018 : Fallout Shelter è ora disponibile gratuitamente anche per PS4 e Nintendo Switch : Se speravate di giocare a Fallout Shelter su PS4 e Nintendo Switch, a quanto pare Bethesda vi ha accontentati. Nel corso della conferenza E3 2018, la compagnia ha annunciato che il popolare gioco è ora disponibile per le due piattaforme. Il passaggio a PlayStation 4 e Nintendo Switch non è esattamente sorprendente, poiché lo scorso anno è stato rivelato che il gioco aveva superato i 100 milioni di giocatori su tutte le piattaforme. Il titolo, ...

Nintendo E3 2018 : previsioni sui giochi Switch e 3DS - cosa aspettarsi e orario Direct : All’E3 2018 i riflettori sono puntati anche su Nintendo, e su eventuali annunci, dopo il grande successo ottenuto da Nintendo Switch e da grandi giochi come Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il Direct all’E3 2018 è in programma per il prossimo 12 giugno alle ore 18:00 (ora italiana). Per i giorni successivi invece è in programma la Nintendo Threehouse per approfondire i vari titoli svelati proprio durante la ...

Giochi in uscita PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC a giugno 2018 : giugno è senza alcun dubbio il mese più atteso dai videogiocatori. Oltre a tutte le novità che verranno annunciate nel corso dell’E3 di Los Angeles, di solito in questo mese arrivano sul mercato numerosi Giochi per le principali piattaforme. Ecco i Giochi in uscita a giugno 2018. Giochi in uscita PS4, Xbox One, Switch e PC a giugno 2018 Per esempio gli appassionati di racing game a giugno dovranno vedersela con l’uscita di MotoGP 18, The Crew ...

Nintendo si prepara per l'E3 2018 : la conferenza sarà strutturata come un Direct : l'E3 2018 si avvicina a grandi passi e quindi le più importanti compagnie dell'industria si preparano all'importante evento. Poco tempo fa, ad esempio, Sony ha comunicato data e orario della sua conferenza, svelando anche i contenuti dello show.Anche Nintendo sarà tra i protagonisti dell'imminente E3 e, come riporta GoNintendo, la grande N presenzierà alla kermesse con una conferenza che sarà strutturate come uno dei classici Direct e sarà ...

Square Enix come Nintendo per E3 2018 - previsto un video livestream : Square Enix ha annunciato che la sua presentazione in vista dell'E3 2018 di Los Angeles consisterà in un video pre-registrato che verrà trasmesso in diretta streaming nel giorno prefissato dal publisher e annunciato nelle ultime ore. In pieno stile Nintendo, quindi, assisteremo a una clip di presentazione con una sfilza di annunci pre registrati. L'E3 2018 prende ufficialmente il via per il pubblico tra il 12 e il 14 giugno, ma la maggior ...

E3 2018 : le planimetrie della fiera rivelano ampie aree per Sony - Nintendo e molti altri publisher : Manca ormai poco più di un mese all'E3 2018 e come riporta Dualshockers sono stati resi disponibili le planimetrie per le principali aree della fiera.Mentre le mappe ufficiali non portano alcun riferimento sul detentore della rispettiva area, un utente di Resetera si è preso il disturbo di fare un riferimento incrociato con l'elenco delle cabine,giungendo ad una mappa piuttosto dettagliata delle aree della fiera.E' risultato che Sony Interactive ...