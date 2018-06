E3 2018 | mostrato il sistema di combattimento di The Walking Dead The Final Season al PC

E3 2018 : mostrato il gameplay di Dreams dopo la fine della conferenza di Sony : Nel corso della sua conferenza E3 2018, Sony ha deciso di concentrarsi su attesissime esclusive come The Last of Us Part 2 o Ghost of Tsushima, mentre, come abbiamo visto, non c'è stata traccia di Dreams, il titolo di Media Molecule. Tuttavia, il gioco non era completamente assente dalla fiera, visto che nel post-show è stato mostrato il gameplay. Come segnala Gamingbolt, la breve demo mostra il set di strumenti infinitamente adattabile e ...

E3 2018 : annunciata la data di uscita di The Division 2. In arrivo i Raid e mostrato un nuovo spettacolare trailer sul palco di Ubisoft : Nel corso della conferenza E3 2018 di Ubisoft è arrivato un graditissimo annuncio, la data di uscita dell'atteso The Division 2, che arriverà il prossimo 15 marzo 2019.Ma non solo, sono state condivise varie informazioni sul nuovo episodio: innanzitutto, Washington DC, che farà da sfondo alle vicende, deve prepararsi per la peggiore minaccia mai affrontata. Le azioni nella storia impatteranno sulla vita dei civili. Alla fine della campagna ...

E3 2018 : il gioco di skate Session si è mostrato in un trailer : Nel corso della serrata conferenza E3 2018 di Microsoft, abbiamo visto numerosi video e annunci di attesissimi giochi, vi basti pensare al clamoroso trailer di Cyberpunk 2077 o all'annuncio di Gears of War 5, ma lo show del colosso di Redmond ha lasciato spazio anche al successore spirituale di skate, stiamo parlando di Session.Il gioco dedicato allo skate, che sarà un'esclusiva Xbox One e PC, si è mostrato in un trailer visibile qui sotto e ...

E3 2018 : We Happy Few arriva nel mese di agosto. Nuovo story trailer mostrato alla conferenza di Microsoft : Microsoft, durante la conferenza E3 2018, ha presentato un Nuovo trailer dedicato a We Happy Few. Questa notizia è stata accompagnata da una serie di annunci, tra cui l'acquisizione di Compulsion Games da parte di Microsoft Studios, i creatori di We Happy Few. Il gioco sarà rilasciato il 10 agosto 2018.Come riporta Dualshockers, il trailer mostra alcuni dei personaggi che saranno presenti in We Happy Few, un gioco che esplora un mondo in cui gli ...

Assetto Corsa Competizione verrà mostrato in anteprima durante l'E3 2018 : Assetto Corsa Competizione, il nuovo videogioco con licenza ufficiale Blancpain GT Series, sviluppato da Kunos Simulazioni e pubblicato da 505 Games, verrà mostrato in anteprima a Los Angeles, durante l'E3 2018, presso lo stand di Thrustmaster. Sarà infatti possibile provare la versione pre-alpha di Assetto Corsa Competizione avvalendosi dei più recenti prodotti Thrustmaster con licenza ufficiale Ferrari e Sparco. La modalità di gara sarà basata ...