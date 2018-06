E3 2018 | mostrato il gameplay di Dreams dopo la fine della conferenza di Sony

E3 2018 : annunciata la data di uscita di The Division 2. In arrivo i Raid e mostrato un nuovo spettacolare trailer sul palco di Ubisoft : Nel corso della conferenza E3 2018 di Ubisoft è arrivato un graditissimo annuncio, la data di uscita dell'atteso The Division 2, che arriverà il prossimo 15 marzo 2019.Ma non solo, sono state condivise varie informazioni sul nuovo episodio: innanzitutto, Washington DC, che farà da sfondo alle vicende, deve prepararsi per la peggiore minaccia mai affrontata. Le azioni nella storia impatteranno sulla vita dei civili. Alla fine della campagna ...

E3 2018 : il gioco di skate Session si è mostrato in un trailer : Nel corso della serrata conferenza E3 2018 di Microsoft, abbiamo visto numerosi video e annunci di attesissimi giochi, vi basti pensare al clamoroso trailer di Cyberpunk 2077 o all'annuncio di Gears of War 5, ma lo show del colosso di Redmond ha lasciato spazio anche al successore spirituale di skate , stiamo parlando di Session .Il gioco dedicato allo skate , che sarà un'esclusiva Xbox One e PC, si è mostrato in un trailer visibile qui sotto e ...

E3 2018 : We Happy Few arriva nel mese di agosto. Nuovo story trailer mostrato alla conferenza di Microsoft : Microsoft, durante la conferenza E3 2018, ha presentato un Nuovo trailer dedicato a We Happy Few. Questa notizia è stata accompagnata da una serie di annunci, tra cui l'acquisizione di Compulsion Games da parte di Microsoft Studios, i creatori di We Happy Few. Il gioco sarà rilasciato il 10 agosto 2018.Come riporta Dualshockers, il trailer mostra alcuni dei personaggi che saranno presenti in We Happy Few, un gioco che esplora un mondo in cui gli ...