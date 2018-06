E3 2018 | il remake di Resident Evil 2 è realtà | ecco il trailer d' annuncio

E3 2018 : il remake di Resident Evil 2 è realtà : Una frazione della conferenza PlayStation all'E3 2018 è dedicata a un grandissimo ritorno dell'industria dei videogiochi, il tanto chiacchierato remake di Resident Evil 2 che sul palco del briefing si è mostrato con un trailer in grado di testimoniare la qualità del remake.A corredo del bellissimo trailer del remake è stata inoltre resa ufficiale la sua data d'uscita, fissata per il 25 gennaio 2019.[news in fase di elaborazione]Read more…

Film 2018. Sequel - remake e spin-off : il calendario dei prossimi 6 mesi : A metà del 2018, sono già note le date di uscita dei cinecomic del prossimo anno, così come il capitolo standalone è in continua lavorazione. Ma, tra le uscite cinematografiche dei prossimi 6 mesi, molte includono Sequel, prequel e spin-off di saghe di lungo decorso, per non parlare dei remake, americani, ‘made in Italy’ ed europei. Ecco il loro calendario completo: Sequel & prequel Senza dubbio, è la sezione del calendario ...

Roland Garros 2018 : Muguruza-Halep sfida per il primato del ranking - Keys-Stephens il remake di Flushing Meadows : E’ tempo di semifinali nel tabellone femminile del Roland Garros 2018. Il Philippe Chatrier è pronto per essere teatro di sfide interessanti, in grado di attirare l’attenzione degli appassionati e dall’esito incerto. Saranno Simona Halep, n.1 del mondo, e Garbine Muguruza (n.3 WTA) a dare il via alle danze in un match dai tanti significati. La rumena, reduce dal successo contro la tedesca Angelique Kerber (testa di serie n.12 ...

Resident Evil 2 Remake comparirà all’E3 2018? : Di Resident Evil 2 Remake sappiamo solo che è attualmente in sviluppo, ma null'altro. A parte piccole informazioni, e la promessa che la data di uscita sarebbe stata svelata "presto", i fan della serie non hanno ricevuto molte informazioni finora: l'atteso rifacimento del secondo storico capitolo rimane ad oggi un oggetto di mistero. Tutto questo, però, potrebbe cambiare in poche settimane, poiché sembra che il gioco comparirà all'E3 ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini cede a Peter Gojowczyk nel remake di Roma. Addio finale : La semifinale del torneo ATP 250 di Ginevra, in Svizzera, segna la vendetta del tedesco Peter Gojowczyk, che batte il nostro Fabio Fognini nel remake degli ottavi di Roma: il Tennista teutonico si impone per 6-4 6-4 in un’ora e 34 minuti di gioco staccando così il pass per la finale del torneo elvetico. Nel primo set l’equilibrio, comunque visto anche a Roma, si spezza nel settimo gioco, quando Fognini perde la battuta e va sotto ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : al via le semifinali. Dal remake della finale Scudetto al derby lombardo : Scattano questa sera le semifinali dei Playoff di Serie A. Due Serie che promettono spettacolo e che diranno quali sono le squadre che andranno a contendersi lo Scudetto 2018. Si comincia con il derby lombardo tra l’Emporio Armani Milano e la Germani Basket Brescia. Olimpia con il fattore campo e con il pronostico dalla sua parte, ma la Leonessa è pronta a dare battaglia in una Serie che promette scintille. La squadra di Pianigiani ha ...

LIVE Halep-Svitolina - Finale Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : il remake dello scorso anno. Sarà rivincita o storico bis? : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match Simona Halep-Elina Svitolina, Finale femminile degli Internazionali d’Italia 2018. A Roma va in scena un incredibile remake dell’ultimo atto della stagione passata, quando in Finale si trovarono di fronte proprio la rumena e l’ucraina e a vincere fu la 23enne di Odessa. Il destino ha voluto consegnare la rivincita a Simona Halep, anche se la rumena si è ...

Tra Final Fantasy VII Remake e XV - quali sono i piani del franchise per l’E3 2018? : Square Enix ha aperto un portale web dedicato interamente al franchise di Final Fantasy, un sito che apparentemente fungerà da hub per le notizie di Final Fantasy in tutto il mondo. Si tratta di una procedura abbastanza usuale per franchise multimediali come quello del celebre JRPG di Square Enix: sul sito, al momento, si possono leggere notizie appurate su tutte le recenti versioni principali del franchise. Una mossa che, però, ci lascia ...

Piume di struzzo - su Canale Nove/ In onda il remake del film Il Vizietto (oggi - 1 maggio 2018) : Piume di struzzo, su Canale Nove: in onda il remake del film di Edouard Molinaro "Il Vizietto" con Ugo Tognazzi, nel cast Robin Williams e Gene Hackman. (oggi, 1 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:06:00 GMT)