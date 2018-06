E3 2018 | I controller GameCube possono essere usati in Super Smash Bros Ultimate

eurogamer

(Di martedì 12 giugno 2018) Nintendo durante questo E3 assieme aha lanciato un ulteriore perla per gli appassionati più nostalgici della fortunata saga, infatti come possiamo vedere iNintendo Game Cube saranno compatibili in.Per molti, infatti, giocare senza non è certamente la stessa cosa, e Nintendo deve essersene accorta. In più tutti gli amiibo della serie. sono compatibili, il gioco supporta inoltre anche gli amiibo appartenenti a serie diverse. Se teniamo un amiibo sul sensore NFC aggiungeremo Personaggio Statuetta (PS) e potremo potenziarlo. Sarà possibile trasferire dati PS anche dei titoli precedenti.Cosa ne pensate di questo annuncio? Read more…