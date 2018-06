E3 2018 | Gears of War 5 | Rod Fergusson parla del gioco facendo un paragone con Mad Max

E3 2018 : spuntano le prime immagini per Gears of War 5 : Dopo la rivelazione alla conferenza E3 2018 di Microsoft, la casa di Xbox e The Coalition ha rilasciato i primi dettagli e immagini del neo-annunciato Gears of War 5.Come riporta Dualshockers, abbiamo anche una descrizione ufficiale che parla brevemente della storia che vede Kait intraprendere il suo viaggio alla scoperta dell'"origine della Locusta"."Il mondo si sta sgretolando. La dipendenza dell'umanità dalla tecnologia è diventata la loro ...

Halo Infinite e Gears 5 presentati all’E3 2018 Microsoft : tutti i video : La conferenza Xbox di Microsoft è conclusa, di seguito illustreremo tutte le novità. La casa di Redmond ha annunciato di aver raddoppiato l’investimento negli studi di sviluppo e presentato oltre 52 giochi tra cui 18 esclusive per console. La line-up di giochi visti durante l’evento include titoli per ogni tipo di giocatore, da esclusive come Forza Horizon 4, Halo Infinite e Gears 5 passando per titoli indipendenti come Session, Below, Ashen e ...

E3 2018 : non solo Gears of War 5 - Microsoft annuncia anche Gears Tactics e Gears Pop : Microsoft ha annunciato tre nuovi giochi di Gears of War nel corso della conferenza E3 2018, ovvero Gears of War 5, Gears Tactics e Gears Pop.Gears of War 5, come saprete, è il nuovo capitolo della saga principale, annunciato con un gameplay trailer.Gears Tactics, invece, è un gioco di strategia a turni in stile XCOM. È in fase di sviluppo presso lo studio britannico Splash Damage.

E3 2018 : The Coalition annuncia Gears of War 5 con un trailer gameplay : Gears of War 5 è realtà con un un nuovissimo trailer che ci mostra il nuovo progetto di The Coalition che non si sta occupando solo di sviluppare degli spin-off ma anche di continuare la saga principale.Tornano quindi diverse facce conosciute da Gears of War 4 e non solo in un trailer che mostra anche delle fasi di gameplay e di combattimento molto spettacolari e viscerali.Ecco quanto mostrato durante la conferenza Xbox: