E3 2018 | Forza Horizon 4 - prova

E3 2018 : le novità di Xbox - da Forza Horizon 4 a Halo Infinite - : Il nuovo trailer che mostra parti dell'azione di gioco ci catapulta in atmosfere cupe causate da una maledizione Maya che Lara dovrà fermare per salvare il mondo. Tom Clancy's The Division 2 Torna lo ...

Risultati Imperia Elezioni 2018 - la rivincita di Scajola : ora sfida Forza Italia : un grande successo». Così Claudio Scajola ha commentato il netto vantaggio ottenuto al primo turno delle Elezioni comunali nella sua Imperia, di cui è già stato sindaco per due mandati. I cittadini ...

Elezioni amministrative 2018 - risultati in diretta : il Pd vince a Brescia - Forza Italia verso la vittoria a Catania : Un capoluogo di regione, venti di provincia e quasi 7 milioni di persone chiamate a scegliere 761 sindaci e rinnovare i consigli comunali. È il primo test per il governo M5s-Lega, appena partito dopo quasi 90 giorni di trattative. Nei capoluoghi di provincia terminano il loro mandato 14 sindaci di centrosinistra, 3 di centrodestra, 1 dei Cinque Stelle e 2 civici. Il dato definitivo dell’affluenza è 61,19%, in calo rispetto al 67,23% della ...

Elezioni amministrative 2018 - risultati in diretta : a Brescia il Pd tenta la vittoria al 1° turno - Forza Italia avanti a Catania : Un capoluogo di regione, venti di provincia e quasi 7 milioni di persone chiamate a scegliere 761 sindaci e rinnovare i consigli comunali. È il primo test per il governo M5s-Lega, appena partito dopo quasi 90 giorni di trattative. Nei capoluoghi di provincia terminano il loro mandato 14 sindaci di centrosinistra, 3 di centrodestra, 1 dei Cinque Stelle e 2 civici. Il dato definitivo dell’affluenza è 61,19%, in calo rispetto al 67,23% della ...

E3 2018 : Forza Horizon 4 svelato con un nuovo trailer : Alla conferenza E3 2018 c'è stato spazio anche per l'atteso Forza Horizon 4, che si è mostrato in un nuovo trailer.Da quanto emerso dalla conferenza, il gioco proporrà un open world con stagione, meteo e tempo del giorno dinamici ma sincronizzati nella community. Dal punto di vista tecnico, Forza Horizon 4 girerà a 60fps fissi su Xbox One X.Read more…

GAY PRIDE ROMA 2018/ Marcia della Brigata Arcobaleno nelle strade della Capitale : duro attacco di Forza Nuova : Gay PRIDE ROMA 2018: oggi Marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:23:00 GMT)

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Croazia ai raggi X. Talento e forza fisica per fare faville - Modric e Mandzukic le stelle : Classe da vendere e una buona dose di cattiveria agonistica. Non manca nulla alla Croazia per compiere il definitivo salto di qualità, ma nei momenti chiave arriva il classico intoppo che fa saltare tutti i piani. La compagine allenata dal ct Zlatko Dalic dispone di tutte le carte in regola per sfondare ai Mondiali 2018 in Russia e rappresenta la classica variabile impazzita, l’avversario che nessuno gradirebbe incontrare. La Croazia, ...

Giro del Delfinato 2018 – Prova di forza di Alaphilippe - il francese vince la 4ª tappa. Moscon in maglia gialla [FOTO] : Julian Alaphilippe vince la quarta tappa del Giro del Delfinato 2018, battendo sul traguardo Martin e Thomas. Gianni Moscon si prende la maglia gialla Cambia padrone la maglia gialla del Giro del Delfinato 2018, il nono posto di Gianni Moscon nella quarta tappa del Criterium permette al corridore del Team Sky di superare in vetta alla classifica il compagno di squadra Kwiatkowski. Sorrisi anche per Julian Alaphilippe, che taglia per primo il ...

Moto – Honda Forza 125 YM2018 : più prestazioni - più agilità e più fruibilità : Dopo il grande successo sul mercato della Honda Forza 125 YM2018, ecco tutti i dettagli del restyling della due ruote Il successo di mercato che il Forza 125 riscuote in tutta Europa non conosce sosta, e così il modello 2018 migliora ulteriormente con un discreto ma profondo restyling. Inoltre, il parabrezza è ora regolabile elettricamente, gli indicatori di direzione sono a LED come il resto dell’impianto luci, la strumentazione è stata ...

Honda - ecco il nuovo Forza 125 YM2018 : Grazie a un discreto ma profondo restyling Honda Forza 125 ha un look contemporaneo ancora più accattivante. Il parabrezza è ora regolabile elettricamente, gli indicatori di direzione sono a LED come il resto...

ATTO DI FORZA/ Su Rete 4 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi - 30 maggio 2018) : ATTO di FORZA, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Nel cast: Arnold Schwarzenegger e Rachel Ticotin, alla regia Paul Verhoeven. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:05:00 GMT)

Moto3 - GP Italia 2018 : Marco Bezzecchi prova a rinforzare la leadership in casa. Jorge Martin per cambiare rotta : Il GP d’Italia è forse la gara più pazza e bella per la Moto3. Al Mugello l’equilibrio regna sovrano nella categoria più leggera, con le moto che sfrecciano e danno spettacolo sul lungo rettilineo d’arrivo e tra le curve del tracciato toscano. All’appuntamento Italiano ci arriva da leader Marco Bezzecchi, ancora in testa alla classifica nonostante la caduta di Le Mans. Un episodio sfortunato, che tuttavia non cancella ...

Fibrosi Polmonare Idiopatica : nuovi dati presentati ad ATS 2018 rafforzano l’efficacia e la sicurezza di nintedanib : Boehringer Ingelheim ha annunciato oggi la presentazione di nuovi dati che rafforzano il profilo di efficacia, sicurezza e tollerabilità di nintedanib in pazienti con Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) nel corso dell’edizione 2018 del Congresso Annuale dell’American Thoracic Society (ATS 2018). “I dati presentati al Congresso avvalorano il noto profilo d’efficacia di nintedanib, e ne riconfermano quello di sicurezza, osservato negli studi ...

Elezioni comunali 2018 - Forza Italia è un partito anche per giovani : tutti i candidati under : Siamo convinti che i nostri ragazzi porteranno un rinnovamento di volti e idee utile sia al partito sia a tutta la politica locale. Tutto ciò sta ad indicare che il nostro partito, specialmente qui ...