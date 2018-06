E3 2018 | For Honor è disponibile gratuitamente su PC per una settimana

E3 2018 : Decolla con Starlink : Battle For Atlas dal 16 ottobre : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato che Starlink: Battle for Atlas, un nuovo gioco d’azione e avventura sviluppato da Ubisoft Toronto, sarà disponibile dal 16 ottobre 2018 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Questa epica saga spaziale open world che utilizza la tecnologia dei giocattoli modulari consente ai giocatori di creare e ...

E3 2018 : Presentata la nuova espansione per For Honor - Marching Fire : A circa tre quarti della conferenza E3 di Ubisoft scende in pista For Honor con la sua espansione dedicata al regno dell'antica Cina.Il nuovo contenuto si chiama Marching Fire e come abbiamo detto prima strizzerà un occhio verso la cina, introdurrà infatti 4 nuovi letali combattenti cinesi. Come potete vedere dal video mostrato essi non presentano armature leggere ma che consentono una velocità e agilità impareggiabili. Tra le armi si notano ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Ghiselli (Cgil) : “Serve intervento strutturale - non a spot” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 11 giugno. Fornero, "non si può cancellare la mia RIFORMA". Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 23:21:00 GMT)

E3 2018 : Ubisoft annuncia la data di uscita di Starlink Battle For Atlas. Un trailer svela la presenza di Starfox nel gioco : Nel corso della conferenza E3 2018 di Ubisoft, che si sta tenendo in questi istanti, è arrivato un altro annuncio interessante. Si tratta della data di lancio di Starlink: Battle for Atlas. Il gioco arriverà il prossimo 16 ottobre 2018 su PS4, Switch e Xbox One.Durante lo show di Ubisoft è stata svelata anche la presenza di Starfox nel gioco e Shigeru Miyamoto è salito nuovamente sul palco della compagnia francese per l'occasione:Read ...

Scherma - Europei 2018 : il fioretto maschile. Daniele Garozzo campione in carica - Alessio Foconi in grande forma : Questa è la settimana che porterà agli Europei di Scherma, in programma dal 16 al 22 giugno in Serbia a Novi Sad. In questi giorni analizzeremo l’Italia arma per arma ed oggi tocca al fioretto maschile. Questi i quattro azzurri convocati: Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà, Giorgio Avola. Daniele Garozzo: è il campione in carica, ma arriva a questi Europei dopo una stagione travagliata per via di un problema di salute che lo ...

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi dell'11/06/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,99 miliardi di euro, con un incremento di ben 424,3 milioni, pari al 16,...

Boxe - Europei femminili 2018 : Assunta Canfora - addio sogni d’oro. Vince Gustafsson - medaglia di bronzo per l’azzurra : Assunta Canfora non riesce nella magia di conquistare l’accesso alla Finale dei 69kg (pesi welter) agli Europei 2018 di Boxe femminile in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). La campana si è dovuta arrendere in semifinale, per verdetto unanime (5-0), al cospetto della fortissima finlandese Elina Gustafsson, 25enne che aveva già conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di due anni fa, e si è così dovuta ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per la tappa di Eboli. Formazione top per sognare in casa : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per l’ultima tappa della Nations League 2018. Dal 12 al 14 giugno, le azzurre giocheranno al PalaSele di Eboli (Salerno) contro Thailandia, Belgio, Brasile. La nostra Nazionale ha bisogno di tre vittorie, contestualmente a dei passi falsi di Olanda e Turchia, per qualificarsi alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Escono dal gruppo ...

Meteo - estate 2018 all'insegna di forti piogge : ecco quando arriverà il caldo : L'estate tanto attesa sembra essere arrivata: l'anticiclone africano si è stabilizzato sul nostro paese e porterà giorni di sole e temperature alte dopo l'instabilità delle ultime settimane. Purtroppo ...

E3 2018 : le novità di Xbox - da Forza Horizon 4 a Halo Infinite - : Il nuovo trailer che mostra parti dell'azione di gioco ci catapulta in atmosfere cupe causate da una maledizione Maya che Lara dovrà fermare per salvare il mondo. Tom Clancy's The Division 2 Torna lo ...

CLASSIFICA FORMULA 1 / Mondiale Piloti e Costruttori : primo Vettel - i grandi numeri di Seb (Gp Canada 2018) : CLASSIFICA FORMULA 1, Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Canada 2018 a Montreal: vince Sebastian Vettel che torna in testa, Lewis Hamilton adesso dista un punto ma la Mercedes...(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:44:00 GMT)

Forum Europeo Digital Awards 2018 per innovazione tecnologica in ambito digitale : Comunicare Digitale ha il privilegio di annunciare la cerimonia per il Forum Europeo Digitale Awards 2018. Aperti all'intera industria dei media, il riconoscimento è per quei soggetti che hanno saputo valorizzare l'innovazione tecnologica in ambito Digitale con prodotti introdotti nel mercato tra il 30 Giugno 2017 e il 1° Giugno 2018. I vincitori saranno annunciati durante la Gala Annua...

Volley - Nations League 2018 : Simone Giannelli torna in Italia dopo l’infortunio - servono accertamenti. Come sta il regista? : L’infortunio di Simone Giannelli ha generato diverse preoccupazioni in casa Italia. Il palleggiatore si è infortunato durante il terzo set della sfida al Giappone valida per la Nations League 2018 di Volley maschile, ha risentito di un dolore al ginocchio destro ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Gli azzurri sono andati in difficoltà senza il regista titolare e hanno perso contro i nipponici mettendo a rischio la qualificazione ...