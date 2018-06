E3 2018 | Death Stranding avrà un solo personaggio giocabile e il combattimento non sarà

E3 2018 : Death Stranding si mostra in tante nuove spettacolari immagini : Erano le prime ore della giornata di oggi quando Death Stranding si è mostrato in un nuovo spettacolare trailer durante la conferenza E3 2018 di PlayStation. Un trailer come da tradizione molto enigmatico ma che quanto meno mostra concretamente qualche passo in avanti a livello di sviluppo. Sono infatti spuntate le primissime scene di gameplay ma ciò che attira l'attenzione di molti fan di Hideo Kojima sono i nuovi personaggi comparsi nel ...

E3 2018 : finalmente le prime scene di gameplay di Death Stranding : "Give me your hand in life. Give me your hand in Death. Give me your hand in spirit", è una frase cardine del nuovo trailer di Death Stranding, Un trailer che mostra da vicino anche degli spezzoni di gameplay, legati in particolare all'esplorazione e a delle fasi stealth.C'è anche spazio per quella che probabilmente è la protagonista femminile, interpretata da Lea Seydoux, che in questo caso interagisce con il protagonista che ha il volto di ...

DEATH RACE - 20/ Info streaming del film di Paul W. S. Anderson (oggi - 11 giugno 2018) : DEATH RACE, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 11 giugno 2018. Nel cast: Jason Statham, Joan Allen e Jacob Vargas, alla regia Paul W. S. Anderson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:24:00 GMT)

E3 2018 : Jump Force : il picchiaduro crossover tra Dragon Ball - Naruto - One Piece e Death Note si mostra in un video gameplay : Nel corso della conferenza E3 2018 di Microsoft, sono stati fatti numerosi annunci, tra i giochi protagonisti va sicuramente segnalato il picchiaduro crossover tra Dragon Ball, Naruto, One Piece e Death Note, Jump Force.Dopo il trailer di annuncio, grazie alla segnalazione di Gematsu, possiamo ammirare 3:36 minuti di video gameplay pubblicati da Bandai Namco Entertainment Asia e, nello specifico, possiamo dare un sguardo a Monkey D. Luffy, Goku ...

E3 2018 : presentato Jump Force - un crossover di Dragonball - Naruto - One Piece e Death Note : Alla conferenza Microsoft di stanotte sul palco è salito Jump Force con un nuovo trailer, ma prima di visualizzarlo forse è meglio chiarire di cosa si tratta.Il nome infatti non dice poi molto, anche se la parola Jump potrebbe richiamare la famosa testata fumettistica giapponese. Ebbene Jump Force è un picchiaduro mashup all-star di Dragon Ball Z, Naruto, Death Note e One Piece. Se vi siete mai domandati almeno una volta quale chi tra Goku, ...

