E3 2018 | Call of Duty Black Ops 3 è ora gratuito per gli abbonati al PlayStation Plus

Ciclismo – Conclusa la Haute Route Stelvio 2018 : successi per Callum Clarke e Arianna Marchesini : 300 concorrenti, da 29 nazioni, hanno dato vita allo ciclosportiva organizzata da OC Sport. Il prossimo appuntamento italiano è fissato dal 21 al 23 settembre sulle Dolomiti Tre tappe ad alta quota tra Stelvio, Gavia e Mortirolo, trecento concorrenti, ventinove nazioni. Passione e agonismo. È questa la sintesi dell’edizione 2018 di Haute Route Stelvio, la ciclosprtiva proposta da OC sport (www.ocsport.com) andata in scena a Bormio ...

THE CALL - RAI 2/ Info streaming del film con Halle Berry (oggi - 5 giugno 2018) : The CALL, il film in opnda su Rai 2 oggi, martedì 5 giugno 2018. Nel cast: Halle Berry, Abigail Breslin e Morris Chestnut, alla regia Brad Anderson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:12:00 GMT)

Il multiplayer di Call of Duty : Black Ops 4 sarà giocabile all'E3 2018 : L'E3 è ormai alle porte e, ovviamente, ci si aspetta che i maggiori e più attesi giochi siano presenti all'importante evento di Los Angeles. Call of Duty: Black Ops 4 è, senza dubbio, uno dei più grandi titoli in uscita quest'anno e, come normale che sia, sarà tra i protagonisti dell'E3 2018.Come riporta Gamingbolt, a quanto pare Activision ha inviato delle email per invitare le persone a partecipare allo showfloor non solo per parlare del ...

Vacation Vibes – L’esclusiva capsule collection Summer 2018 di Calliope [GALLERY] : Calliope presenta la nuova capsule collection Summer 2018 Vacation Vibes Calliope presenta un’esclusiva capsule collection dedicata alle emozioni delle vacanze estive, ai colori dell’estate e ai suoi riferimenti di stile. Vestiti fluidi e maxi fantasie, floreal e tropicali. Le maxi righe per l’abito open shoulder e la salopette delle estati 70’s. Leggerezza, luce e raffinatezza. Vacation Vibes, il nuovo esclusivo range apparel di Calliope, è ...

I finalisti del Grande Fratello 2018 non convincono : i call center hanno ribaltato i risultati? : Si allunga l'ombra dei call center "truccati" sui finalisti del Grande Fratello 2018 e non solo per via dei bookmakers che davano per certa l'eliminazione di Lucia Orlando ieri sera ma anche per i commenti numerosi arrivati sui social. Dopo l'annuncio che proprio Simone Coccia fosse uno dei finalisti del Grande Fratello 2018, i nomi che si sono aggiunti alla lista ieri sera hanno creato non poco scalpore. Già in passato si è parlato di "call ...

THE BOURNE ULTIMATUM - IL RITORNO DELLO SCIACALLO/ Su Rete 4 il film con Matt Demon (oggi - 23 maggio 2018) : The BOURNE ULTIMATUM - Il RITORNO DELLO SCIACALLO, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 22 maggio 2018. Nel cast: Matt Damon e Julia Stiles, alla regia Paul Greengrass. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 09:36:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Spagna : il ct Lopetegui esclude Suso e Callejon. C’è Iniesta : Una delle favorite dei prossimi Mondiali 2018 in Russia si presenta. Il ct Lopetegui della Spagna ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per la rassegna iridata 2018. Tante le stelle in questa squadra De Gea, Sergio Ramos, Iniesta, Isco, Asensio e Diego Costa. Dei calciatori provenienti da campionati diversi dalla Liga ci sono David Silva, Azpilicueta, Nacho Monreal (a sorpresa scelto invece di Marcos Alonso) e Thiago Alcantara. Ci ...

REGGIO FILM FESTIVAL XVII - Chiusa la call 2018 : ... avrà per tema Specchio / Mirror: esso verrà indagato non solamente attraverso i cortometraggi in concorso, ma anche in incontri, dibattiti, spettacoli e altre attività collaterali. Durante il ...

Cannes 2018 : Sorry Angel - la brutta copia di Call me by Your Name : In una Parigi anni ’80 Jacques è uno scrittore omosessuale che vive con suo figlio dopo la fine della sua storia d’amore con Marco. Impegnato in un nuovo progetto all’interno di un cinema incontra un giovane affascinante e impulsivo che cattura la sua attenzione. I due iniziano un’avventura che si trasforma gradualmente in un sentimento […]L'articolo Cannes 2018: Sorry Angel, la brutta copia di Call me by Your Name ...