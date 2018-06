È morta la madre di Ilaria Alpi

ilgiornale

(Di martedì 12 giugno 2018) Èladi. Luciana Riccardi, all'età di 85 anni, si è spenta dopo aver compattuto una vita per scoprire la verità sulla morte di sua figlia.La donna era ricoverata da alcuni giorni in ospedale. Era il 20 marzo del 1994 quando a Mogadiscio, in Somalia, sua figlia (cronista del Tg3) venne uccisa insieme all'operatore tv Miran Hrovatin in un agguato. "Sono rimasta delusa troppe volte dai magistrati, basta con le illusioni", aveva detto ladinegli scorsi mesi quando il gip doveva decidere se archiviare l'indagine su mandanti, esecutori e eventuali depistatori dell'indagine. La signora Riccardi non farà in tempo ad ascoltare la decisione del giudice, attesa per i prossimi giorni.Su su Twitter il vicedirettore di RaiUno Andrea Vianello conferma la scomparsa: "Non hai mai smesso di lottare per la verità e la giustizia per- ha scritto - Era una ...