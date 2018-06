È live il trailer di Azzardo | la nuova modalità di gioco ibrida per Destiny 2 | I Rinnegati

Chiudi gli occhi - il primo trailer del film di Blake lively : Indietro 12 giugno 2018 2018-06-12T12:57:44+00:00 ROMA – Arriva nei cinema l’11 luglio per Eagle Pictures Chiudi gli occhi, thriller psicologico diretto da Marc Forster che vede protagonista la star hollywoodiana Blake Lively (Paradise Beach: Dentro l’incubo, Adaline – L’eterna giovinezza, Cafè Society). Gina (Blake Lively) ha perso la vista da bambina in un incidente stradale e […] L'articolo Chiudi gli occhi, il primo trailer del film di ...

«Chiudi gli occhi» : Blake lively - fra cecità e paura. Il trailer in anteprima : Sin da quando era bambina, il mondo di Gina è una coltre buia, dove gli occhi vedono un solo colore: il nero. Colpa di un incidente stradale che l’ha resa cieca ma che non le ha impedito di vivere la propria vita e di trovare l’amore. Quello di James, l’uomo che ha sposato e di cui l’uno è il punto di riferimento dell’altra. Almeno fino all’intervento chirurgico che permette a Gina di riacquistare la vista e ...

Dead or Alive 6 annunciato ufficialmente con un Trailer e primi dettagli : A grande sorpresa è stato ufficialmente annunciato lo sviluppo di Dead or Alive 6, previsto su PC Steam, PS4 e Xbox One a partire dal 2019 con tanto di Trailer che vogliamo condividere con voi. Dead or Alive 6 annunciato Dead or Alive 6 vanterà un nuovo motore grafico, in grado di rendere sia gli scenari che i lottatori più realistici, con espressioni facciali dinamiche e dettagliate. Sulla copertina del gioco ...

Kingdom Come : Deliverance riceve un nuovo trailer in attesa dell'uscita del primo DLC : Warhorse Studios e Deep Silver hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di Kingdom Come: Deliverance, l'RPG sviluppato da Warhorse Studios che riceverà presto il suo primo DLC e che oggi si è finalmente aggiornato alla versione 1.5.Con la patch di oggi i giocatori potranno godere di un beneficio che le persone nel Medioevo hanno usato per alleviare le loro menti e assicurarsi che le loro anime potessero salire in cielo dopo la morte. Con una tassa ...

Kingdom Come Deliverance : Nuovo Trailer - Patch e DLC : Warhorse Studios e Deep Silver hanno pubblicato un Nuovo Trailer dell’acclamato RPG, Kingdom Come: Deliverance. Il famoso titolo finanziato grazie a Kickstarter ha visto finalmente la luce con l’uscita per PlayStation4, PC e Xbox One il 13 Febbraio 2018. Oltre al video, gli sviluppatori hanno pubblicato la Patch 1.5 che ha portato l’RPG medievale a un Nuovo livello. Kingdom Come Deliverance: Disponibile una nuova Patch e ...

State of Decay 2 : due nuovi trailer live action raccontano la storia di un allenatore e di un'infermiera : L'atteso State of Decay 2 per PC e Xbox One sta per arrivare e, con l'avvicinarsi del lancio del gioco, ecco che sul canale YouTube ufficiale di Xbox sono spuntati due nuovi video per il survival horror di Undead Labs.Nello specifico, si tratta di due trailer live action che ci raccontano la dura vita dei sopravvissuti. Nel primo filmato ci viene mostrato un allenatore di pallacanestro, ormai anziano, che viene visto dagli altri membri della ...