E l' Italia sta a guardare | come nel ' 58

Forza Italia tiene al Sud : resta ancora il traino dell’asse di centrodestra : a Nessuna traccia dell"Opa leghista su Forza Italia. Nel Centro-Sud il partito azzurro scaccia via spettri e timori della vigilia dimostrando una buona capacità di attrazione e di tenuta. C"è il successo di Catania dove l"europarlamentare azzurro Salvo Pogliese conquista la roccaforte di Enzo Bianco direttamente al primo turno con il 52% dei consensi.C"è il caso di Brindisi dove Roberto Cavalera - sostenuto da Forza Italia, Udc e Liste Civiche - ...

I titoli di Stato Italiani - a breve - valgono o no meno di quelli greci? : Ma la cosa, nota qualcuno, deve essere messa direttamente in relazione con un'intervista rilasciata sempre al Corriere della Sera da ministri dell'economia, Giovanni Tria . In cui il titolare di via ...

Previsioni Meteo - altro che Solstizio d’Estate : il mese di Giugno entra nel buio tunnel del forte maltempo in tutt’Italia : 1/36 ...

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : “Domande per l’aiuto per le stalle entro il 30 Giugno” : Potranno essere presentate fino al 30 giugno la domanda per gli aiuti concessi alla zootecnia intensiva nelle zone montane e svantaggiate dei comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017. Lo rende noto la Coldiretti sulla base delle nuove indicazioni Agea in occasione della visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle aree terremotate segnate da una significativa presenza agricola messa a dura prova dalle scosse. Sono 25mila le aziende e ...

Karate - Premier League 2018 : Italia a tinte rosa a Istanbul! Impresa epica per Viviana Bottaro - ennesima conferma per Sara Cardin - brilla ... : ... la veneta sembra sempre più in forma e non accenna a mostrare segni di debolezza, confermandosi costantemente ad altissimi livelli e portando a casa risultati di grande pregio in giro per il mondo. ...

Sondaggio Swg Mentana - vola il Movimento Cinque Stelle : Lega stabile - cala ancora Forza Italia : Il Movimento Cinque Stelle sfonda il tetto del 31% secondo l'ultimo Sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana al TgLa7. Secondo la rilevazione, i grillini sono ora al 31,5%, in risalita dello 0,6%. ...

'Riaprire i porti Italiani per salvare vite umane' : sit-in di protesta a Brindisi : Brindisi - Le associazioni Arci, Anpi, Libera, Cgil, Spi, Trame Solidali, Migrantes insieme a molte altre, considerando inaccettabile la decisione assunta dal Ministro dell'Interno di chiudere i porti ...

Karate - Premier League 2018 : Italia a tinte rosa a Istanbul! Impresa epica per Viviana Bottaro - ennesima conferma per Sara Cardin - brilla anche Clio Ferracuti : Si tinge di rosa la tappa di Istanbul della Premier League 2018 di Karate. L’Italia ha portato a casa ben quattro podi, tutti al femminile, nel torneo turco che di fatto riapre le danze per la disciplina dopo gli Europei 2018 di Novi Sad, in cui gli azzurri hanno fatto la voce grossa con dieci medaglie nel carniere. A fare la differenza a Istanbul è stata, in particolare, un’atleta che da anni ormai è abbonata al podio, ma che ...

La vicenda dell'Acquarius - il giurista : quando le navi entrano in acque Italiane non si possono chiudere i porti : Sulla vicenda dell'Aquarius interviene il giurista. Dopo una partenza complessa c'è stata una sterzata 'durante la quale non era chiaro dove fossero state fatte le prime operazioni di salvataggio, ...

Young Signorino - concerti annullati / "Lui è il punk Italiano degli anni 20X" : il comunicato dello staff : Lo staff di Young Signorino, dopo le cancellazioni dei concerti dove era coinvolto, ha diramato un comunicato stampa per spiegare la reale situazione...(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:11:00 GMT)

Aquarius - Luigi De Magistris perde la testa : 'Ignobile - vergognosa sconfitta per l'Italia. Ora Roberto Fico...' : In queste tormentate ore in cui ha tenuto banco il caso-Aquarius e l'emergenza immigrazione, i fari sono stati puntati anche su Roberto Fico , l'ortodosso, il pentastellato di sinistra nonché ...

I due fondi degli Agnelli : uno in startup - l'altro no - uno per l'Italia - l'altro... : Quel brand di cui l'altro Elkann, Lapo, si dice fiero alfiere nel mondo. Anche allora quando si riprese la notizia del Financial Times, ricordo, si commentò con la stessa speranza di operazioni in ...

Aquarius - Fico : “L’Italia non può gestire questa situazione da sola. L’Europa ci deve aiutare” : “È da molto che l’Italia chiede solidarietà alL’Europa”. Commenta così il presidente della Camera, Roberto Fico, la vicenda dei migranti lasciati in mare dopo che il governo ha chiuso i porti alla nave Aquarius. “L’Italia è stato ed è un Paese accogliente per tradizione – ha aggiunto Fico, in visita alla tendopoli di San Ferdinando – il fatto che la Spagna abbia accettato l’idea di una solidarietà nel Mediterraneo più collettiva è ...

Beaches Brew 2018 : la provincia Italiana più internazionale che esista - : ... associazione culturale che per l'occasione allarga il proprio team a Olanda e Stati Uniti , Belmont Bookings, , quasi 15.000 persone provenienti da 14 paesi del mondo hanno partecipato alla settima ...