E a Praga si preferisce dimenticare l' orrore dell' occupazione che ricordare i martiri

ilgiornale

(Di martedì 12 giugno 2018) Nel cimitero di Olany, poco fuori dalla città vecchia, la lapide commemorativa dei soldati sovietici impegnati nell'invasione ("l'aiuto dei fratelli russi" secondo la propaganda cecoslovacca)'agosto 68, è ricoperta da uno spesso strato di plastica protettiva. È lì per evitare che qualcuno la imbratti, come è già successo. L'ultima volta un attivista anticomunista ha scritto con lo spray fosforescente "Jan Palach", il nome del più famoso ma non l'unico martire del regime comunista cecoslovacco. I pochi cimeli rimasti aa fratellanza con l'Urss vivono lo stesso destino. La statua del maresciallo Ivan Konev, il liberatore del 9 maggio '45 (in realtà il Paese era stato liberato un giorno prima dagli americani, entrati a Pilsen, ma per decenni si è fatto finta di niente e nelle scuole era vietato anche solo ricordarlo), sotto il cui monumento i praghesi una volta depositavano ...