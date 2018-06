Due sport per l' estate | Piloxing e The mix by Piloxing

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Gabriele Moroni - niente impresa. Due sorprese a Vail - che lotta in classifica : Gabriele Moroni non è riuscito in una nuova impresa nella Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva. Settimana scorsa l’Italia si coccolava il suo eroe, capace di trionfare nel massimo circuito per la prima volta in carriera dopo un lungo inseguimento. A due anni dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, il 30enne piemontese esplodeva conquistando un risultato di lusso nel boulder ma una settimana dopo si è fermato in qualifica a Vail. La nostra ...

Radio Rai sempre più digital - arrivano Due nuovi canali Radio1 Sport e Radio2 Indie : Due nuovi canali, spin off dei generalisti, che partono nel mese di giugno. E una filiera totalmente digitale su tutta l’offerta. Questa in sintesi la “r(adio)evolution” firmata da Rai Radio con la nascita di due nuovi canali digitali su tre asset portanti: Sport, informazione e musica con Rai Radio1 Sport e Rai Radio2 Indie. Rai Radio 1 Sport inizierà le trasmissioni in occasione della partita inaugurale dei ...

Alfa Romeo - Due Suv e Due sportive : tornano 8C e GTV : La marca che più scatena la passione di noi italiani: l'Alfa Romeo. Che avvenire ha il Biscione nel prossimo piano industriale di FCA? Tim Kuniskis ne è certo: "Con Giulia e Stelvio abbiamo posto le basi per il futuro: sono due modelli di riferimento per le performance nei loro segmenti. Abbiamo avuto bisogno di più tempo del previsto", riconosce, "per centrare gli obiettivi del piano 2014, ma ora ci siamo". Due nuove ...

La nuova vita di Totti ha Due punti fermi : Ilary e lo sport : Dal pallone alla quattro ruote il passo è breve. Francesco Totti, 41 anni, a un anno dall’addio alla Roma pensa a una seconda carriera. «Io in macchina sono spericolato. Sono pazzo per i motori, un giorno mi piacerebbe provare la Ferrari ma non so se riuscirei a farla partire…», ha raccontato a Sky ospite del Gran Premio di Monaco. L’ha invitato Alberto II, al suo fianco – come sempre – la moglie Ilary Blasi, ...

Ride - il trailer del primo thriller italiano su Due ruote tra gli sport estremi : Con produzione Lucky Red, Mercurious e Tim Vision e con il contributo della Trentino Film Commission, Ride, in uscita a settembre, ha scatenato la curiosità per il mistero che ha avvolto fino a oggi il progetto (fatto intuire ma non annunciato fino all’uscita del suo teaser trailer), per la sua natura (tutta due ruote e sport estremi), per alcuni graditi ritorni (Lorenzo Richelmy tra i protagonisti, gli autori di Mine, Fabio Guaglione e ...

Honda S660 Modulo X - La Due posti diventa più sportiva : Sono passati ormai tra anni da quando la Honda ha lanciato la S660, una due posti dalle dimensioni estremamente compatte pensata principalmente per il mercato giapponese ed equipaggiata con un piccolo motore a tre cilindri da 660 centimetri cubi capace di 64 CV e 104 Nm. Per rendere più sportiva la piccola roadster la Casa nipponica ha introdotto il nuovo allestimento Modulo X che ne aggiorna l'estetica e introduce dettagli tecnici inediti. ...

Roma - paga Due killer per uccidere il marito : la vittima è il procuratore sportivo Mineo : IL PROCESSO Il piano c'era, mancavano i killer. E andavano assoldati, con soldi, tanti soldi, anche con la promessa di settantamila euro in contanti. Una imprenditrice Romana non si sarebbe fatta ...

Serie A - giudice sportivo : Due giornate al laziale Patric : Due turni di squalifica al laziale Patricio Gabarron, meglio noto come Patric, sono stati decisi dal giudice sportivo della Serie A dopo le partite dell'ultimo turno di campionato. Il giocatore, in ...

Due progetti per i giovani tra sport e cittadinanza consapevole : Utilizzare lo sport come strumento educativo: è l'obiettivo di Nessuno fuorigioco , percorso di formazione per giovani allenatori a cura di educatori, psicologi, allenatori e tecnici per mettere in campo e ...

Al Royal wedding Due leggende sportive ed Harry vuole vedere la finale di FA Cup. : In questi giorni al Foro Italico si stanno disputando gli Intrnazionali BNL d'Italia vinti dalla Williams per ben quattro volte, nel 2002, 2013, 2014 e 2016, ma l'ex numero 1 del mondo non ne ha ...

Sondrio e Valmalenco : nel weekend Due eventi in grado di stuzzicare il palato dei turisti più sportivi : Due gli eventi in programma nel weekend, nello splendido territorio che fa riferimento al Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco, in grado di stuzzicare il palato dei turisti più sportivi. Domenica 13 maggio Comune e Pro Loco di Chiuro organizzano una passeggiata in bicicletta aperta a tutti e gratuita lungo il sentiero Valtellina. Si potrà inoltre effettuare una discesa di soft rafting in gommone lungo il fiume Adda, da Piateda fino alla ...

Giudice sportivo : cori dei tifosi contro Iuliano - Inter multata. Due turni a Zukanovic - uno a Gasperini : Nessuno ha dimenticato quella partita e quel contatto in area. Figuriamoci i tifosi dell'Inter, direttamente coinvolti in uno degli episodi più polemici e controversi della storia del nostro calcio. ...

Non uno - ma Due direttori sportivi in scadenza in casa Spezia : La Spezia - Un nuovo uomo mercato disegnerà lo Spezia 2018/19. Tutto lascia propendere per questo esito in un momento in cui gli aquilotti possono giocare gli ultimi 270 minuti di campionato senza ...

GT Italia - Fassler e Baruch regalano ad Audi Sport Due pole - Fisichella vince Gara 1 : Per la cronaca, la Gara 1 della sedicesima edizione del Campionato Italiano GT è stata poi vinta da Fisichella, seguito con un distacco di 1.493 dall'equipaggio Vedel-Veglia su Lamborghini Huracan ...