Due club italiani su Bruno Fernandes

Scossone in Serie A e B - deferiti Due club per scambi di mercato ‘fittizi’ : La Procura federale della Federcalcio ha deferito Atalanta e Perugia, in particolar modo nel mirino “il contratto di cessione del calciatore Gianluca Mancini con” la società bergamasca “indicando un valore fittizio di cessione di gran lunga inferiore rispetto all’effettivo valore del calciatore” e “il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre con” la Dea “indicando un valore ...

Lucas Verissimo verso l’approdo in Serie A : Due club in trattativa - i dettagli : Lucas Verissimo potrebbe arrivare in Italia durante la prossima sessione di calciomercato, due i club interessati al centrale brasiliano del Santos Lucas Verissimo, centrale difensivo brasiliano classe ’95, è uno dei nomi più caldi di questa prima fase di calciomercato. L’agente Maria Pereira, sta provando a portare il calciatore in Italia, come rivelato in una recente intervista: “Lucas è pura forza fisica – ha rivelato ...

De Biasi "Futuro? Due club o nazionale" : Allenare una nazionale non è facile - ha detto l'ec ct dell'Albania - farlo con l'Italia quattro volte campione del mondo è ancora più difficile, considerando che il calcio italiano non può contare ...

Rapporti tra calciatori e clan - nel mirino vacanze e fuoriserie A giudizio il Napoli e altri Due club : C?è un po? di tutto nelle carte del deferimento di tre ex calciatori del Napoli: le telefonate con cui Paolo Cannavaro prova a piazzare un orologio di dubbia provenienza...

Asd Frascati Skating Club : Due podi per i fratelli Neri : Roma – Un appuntamento internazionale non banale per l’Asd Frascati Skating Club. Quello con la Coppa di Germania di pattinaggio artistico, a Friburgo a cui hanno partecipato i fratelli Francesca e Lorenzo Neri, è stato un evento speciale per gli atleti tuscolani. Perché è stato il primo all’estero senza Gabriele Quirini e perché per la prima volta si è utilizzato il nuovo sistema di giudizio Rollart. Il nuovo sistema “Un sistema che ...

Skorupski : “vado via per giocare” - Due i club interessati al portiere : Il portiere della Roma Skorupski si candida ad essere protagonista nella prossima stagione, proprio come ai tempi dell’Empoli, inevitabile l’addio entro le prossime settimane. La conferma è arrivata dallo stesso portiere: “Non ci sono scuse”, dice in un’intervista in Polonia “perché ho bisogno di giocare”. Come anticipato il 25 aprile da CalcioWeb in esclusiva il portiere è finito nel mirino del Genoa come ...

Inter - Rafinha : 'Voglio restare - sono felice qui. Ma dipende soltanto dai Due club' : "Lì sarà sempre casa mia, il Barça è la squadra migliore del mondo ma qui sono davvero felice, mi sono ambientato bene e voglio restare. sono consapevole però che dipende soltanto dai club, perché ...

Mondiale Club e Nations global - Due nuovi tornei da 20 miliardi : A sua volta l'Uefa di Ceferin - che ha appena lanciato la Nations League al via a settembre - ha presentato un progetto per una global Nations, allargata cioè a tutto il mondo, non solo all'Europa. ...

Inter-Juve - Antonello : 'Eurofiguraccia - usati Due pesi e Due misure. Club e tifosi meritano rispetto" : Pochi minuti per cambiare tutto, nella lotta scudetto e in quella per la Champions League. Prima il rocambolesco gol del 2-2, poi il 2-3 di Gonzalo Higuain: Inter-Juventus è stata una partita dalle ...

Serie C : da un club all'altro - Due strade - per la gloria e per salvare la storia Video : Quella che si sta vivendo è certamente una delle settimane più lunghe per alcuni club della Serie C, torneo ormai ad un passo dalla fine della regular season. Nel girone C, il Lecce potrebbe centrare con una giornata di anticipo la promozione diretta in Serie B, dopo sei anni di sofferenza e delusioni per un traguardo sfuggito sempre sul filo di lana. Lecce, 3 punti contro la Paganese per la B Una vittoria contro la Paganese [Video] metterebbe ...

FIFA del Lupo : il nuovo Mondiale per Club spacca in Due il calcio virtuale : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...