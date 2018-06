Dopo vent' anni di oblio | riapre il Teatro romano di Ercolano

Juventus U15 - percorso formativo concordato con la FIGC Dopo i cori anti-Napoli : Avevano festeggiato la vittoria con dei cori sgradevoli e la Juventus aveva annunciato che avrebbe preso provvedimenti contro la propria squadra Under 15, dopo il successo sul Napoli nella semifinale ...

Forza Italia - il big azzurro parla Dopo le amministrative : 'Siamo diventati l'Udc' : L'analisi è impietosa, ma ha il suo fondamento. E viene riportata non su Il Fatto Quotidiano , a mo' di sfottò nei confronti di Forza Italia e del suo modesto risultato anche alle ultime ...

Max Biaggi - l'incontro con Naomi Campbell Dopo vent'anni : "Mi hai illuminato la giornata" : E' ancora molto sensibile alla bellezza e al fascino della Venere Nera Max Biaggi, nonostante siano passati quasi vent'anni dal loro flirt. L'ex pilota di Moto Gp ha rivisto Naomi Campbell a Formentera e condiviso...

Eventi - Dopo nove anni sparisce dalla programmazione estiva "Fiabe nel bosco" : Una trentina di spettacoli fra luglio e agosto all'aria aperta in diversi comuni della Valle d'Aosta.

Ventenne ucciso da un agente Dopo una coltellata. Salvini : "Sempre con chi ci difende" : Divampano le polemiche dopo la morte di un Ventenne ecuadoriano, Jesus Tomalà Jefferson, rimasto ucciso a Genova dopo che aveva accoltellato un poliziotto intervenuto nell'appartamento dove il giovane aveva dato in escandescenze. Le forze dell'ordine erano impegnate in un tso (trattamento sanitario obbligatorio), quando la situazione è degenerata e l'altro agente (non quello ferito) ha sparato. Il poliziotto è stato indagato e la procura di ...

Il Dodi Day diventa un concerto annuale? Tutte le novità sui prossimi progetti Dopo l’evento a Bellaria : Il Dodi Day diventa un concerto annuale? Sarebbero queste le intenzioni dell'artista bolognese, soddisfatto per il risultato ottenuto a Bellaria Igea Marina di quella che, quindi, potrebbe essere solo la prima edizione di un appuntamento molto speciale con i fan. Stando a quanto dichiarato da Dodi Battaglia sui suoi canali social ufficiali, il progetto starebbe prendendo concretezza attraverso il contatto con le varie amministrazioni ...

Rosaria Lobascio - morta Dopo intervento per dimagrire/ Ultime notizie : famiglia - “perché è stata dimessa?” : morta a 22 anni dopo l’intervento per dimagrire, Ultime notizie, i Carabinieri di Salerno indagano per stabilire se vi siano eventuali responsabilità da parte dei medici che l'hanno operata(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 20:34:00 GMT)

Juventus - nuova indiscrezione : Higuain non tornerà a Torino Dopo il Mondiale : Juventus, nuova indiscrezione- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, Gonzalo Higuain non farà ritorno a Torino dopo il Mondiale in Russia. Secondo quanto si legge nel quotidiano torinese, la Juve avrebbe già avvisato l’Inail, interessata a conoscere la posizione previdenziale dell’attaccante argentino, che Higuain non tornerà a Torino una volta terminato il Mondiale […] L'articolo ...

Emma Marrone ricorda con un tweet la fan Rosaria deceduta Dopo un intervento per dimagrire : Emma Marrone non è rimasta indifferente alla notizia della scomparsa di una sua giovanissima fan, Rosaria Lobascio, venuta a mancare dopo un intervento allo stomaco. La cantante le ha dedicato un dolce messaggio sui Social network: 'Sono senza parole', ha fatto sapere la pugliese tramite il suo profilo Twitter qualche ora fa. Il suo pensiero ha trovato sia il consenso dei tantissimi sostenitori della 'Brown' che quello della sorella della ...

F1 – Vettel riporta la Ferrari in pole in Canada Dopo 17 anni! A Montreal sventola la bandiera “Rossa” : A Montreal è una grande festa rossa per la pole position di Sebastian Vettel: il tedesco della Rossa in prima fila al Gp del Canada dopo un weekend interamente dominato da Max Verstappen, Ferrari e Mercedes hanno tirato fuori la grinta nelle qualifiche del Gp del Canada. Una Q3 di fuoco sul circuito di Montreal con Bottas beffato da Vettel: il finlandese della Mercedes è stato infatti il primo a scendere sotto il muro dell’1.11, ma il ...

