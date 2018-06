Donna parà della Folgore gravemente ferita durante un’esercitazione militare con dei

Milan - Donnarumma non sa più dove andare a parare : MilanO - Rebus Donnarumma : da erede designato di Buffon a portiere con il destino in bilico. Da punto di forza del Milan che un anno fa aveva ambizioni di ritorno in Champions League a portiere con ...

Donna viene morsa da una zecca : volto paralizzato per due anni : La Donna è stata costretta per due anni a nutrirsi con una cannuccia e a convivere con continue emicranie a causa del morso di una zecca.Continua a leggere

Liegi - l’attentatore grida ‘Allahu Akbar’ e viene apostrofato da una Donna con un ‘vaffa…’. Lui risponde sparando : Un video amatoriale girato da una donna su un balcone di un appartamento sotto cui è passato il killer di Liegi mostra l’uomo, vestito di nero e con le due armi in mano sottratte alle poliziotte uccise, gridare a più riprese nella strada ormai già deserta “Allahu Akbar“. Lo ha pubblicato la tv belga Rtbf sul suo sito. La donna, mentre filma la scena, lo apostrofa in francese, “sei fortunato che non sia armata, altrimenti ...

Belgio - sparatoria a nel centro di Liegi : uccisi due poliziotti e un passante - una Donna in ostaggio : Tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta nel centro di Liegi, in Belgio. Si tratta di due poliziotti e un passante. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, aveva preso in...

Pozzallo - litiga con la badante e le spara : la Donna ferita al fianco : Un alterco con la badante finisce in maniera drammatica: un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, ha sparato questa mattina, poco dopo le sette, alla donna che lo accudiva ferendola al ...

Marotta prepara la nuova stagione : "Donnarumma non ci interessa" : L'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta , ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport su Radio 1 incorona i bianconeri e ammette: ' Importante dimostrare di essere vincenti anche nell'anno del Var '. Parola di Marotta ' Juventus campione nell'anno del Var è un segnale forte che ...

Marsala - fervono i preparativi della CiancioFest 2018 - Quest'anno protagonista la Donna : Anche Quest'anno, Ciancio, popolosa contrada del versante sud del marsalese, è pronta per l'edizione 2018 della CiancioFest , la cinque giorni di festa in onore di Maria Santissima Madre della Chiesa. ...

Donnarumma - il regalo alla Juventus è doppio : scudetto + Coppa Italia - la parata su Milik ha indirizzato il campionato : La finale di Coppa Italia è stata spettacolare, almeno dal punto di vista del risultato, 4-0 ma punteggio che può essere considerato bugiardo, in particolar modo per i clamorosi errori del portiere Donnarumma e per l’autogol di Kalinic. Vittoria meritata per la squadra di Allegri ma risultato troppo largo per quanto visto in campo. Stagione altalenante per il portiere Donnarumma, il regalo alla Juventus è doppio. Non solo la prestazione ...

Grande Fratello 2018 : l’Italia è pronta per una Donna come Aida? La spagnola si paragona a geni incompresi come Leonardo Da Vinci o Giovanna D’Arco : Aida Nizar Mentre continua a ribadire (urlando) che ama l’Italia, stasera Aida scoprirà se l’amore nei confronti del Belpaese è ricambiato. I riscontri ottenuti su Twitter non sono, infatti, certo sinonimo di un largo apprezzamento popolare. E’ lei, insieme all’avversario Luigi Mario Favoloso, la principale candidata all’eliminazione. Un carattere così forte e provocatorio, ad occhio e croce, non può essere di certo ...

Vercelli : Donna torna a casa per prendere i vestiti dopo la separazione. Il marito le spara : La vittima si chiama Alfonsina Cafaro, le sue condizioni non sarebbero gravi. A premere il grilletto il marito Antonio Cammilleri: l'uomo è anche consigliere comunale a Villarboit.Continua a leggere

“Non so chi sei - ma so che ti amo”. La toccante storia della Donna senza memoria che ogni mattina si sveglia e non sa dove si trova (e con chi). “Come se ogni volta fosse la prima : 50 volte il primo bacio”. I fazzoletti - preparateli : Se avete visto 50 volte il primo bacio sapete perfettamente di cosa parliamo. Nella pellicola di Peter Segal, un fantastico Adam Sendler cercava di conquistare ogni giorno la sua bella Lucy, alias Drew Barrymore, ma ogni giorno era costretto a ricominciare tutto da capo per via di un problema alla memoria a breve termine della protagonista causato da un brutto incidete automobilistico. Ecco, quella che era solo una storia ora sembra ...

Vercelli - spara alla moglie da cui si sta separando : Donna è grave : Vercelli, spara alla moglie da cui si sta separando: donna è grave Vercelli, spara alla moglie da cui si sta separando: donna è grave Continua a leggere

Torino - uccide una Donna e poi si spara. L’uomo è in gravi condizioni : Ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi ha tentato di suicidarsi. È successo a Rivoli, un comune a meno di 20 chilometri da Torino, in un parcheggio di via Alpignano. L’uomo è stato soccorso dai medici del 118 ed è in gravi condizioni. Secondo quanto riportato da La Stampa, si tratta di un pensionato di 75 anni che ha sparato contro l’ex moglie, sua coetanea. Ancora ignote le cause del gesto. Alcuni testimoni, come ...

Il Segreto - anticipazioni : Donna Francisca vuole separare Saul e Julieta : Il Segreto La nuova linea narrativa de Il Segreto entra nel vivo. Nelle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5 Donna Francisca, saputo da un gelosissimo Prudencio della relazione tra Saul e Julieta, deciderà di fare il possibile per separarli. La Donna metterà lui a capo del progetto che fu di Tristan, prendendo di mira l’umile Donna che ama proprio come fece con Pepa. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Il Segreto: ...