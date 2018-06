Donald Trump e Kim Jong-un a Singapore | incontrarsi e dirsi banalità Poi negoziare sul

Cosa è successo durante i colloqui tra Donald Trump e Kim Jong-un : L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, Singapore, 12 giugno 2018 (Foto: SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si sono incontrati alle 9:00 di mattina a Singapore (quando in Italia erano le 3:00 di notte di martedì 12 giugno) sull’isola di Sentosa, a Singapore. Una data storica e persino inattesa considerando i rapporti tra i due paesi, storicamente farraginosi e ostici, e ...

Donald Trump e Kim Jong-un - storico incontro a Singapore per un accordo sul nucleare. “Il passato è alle spalle” : Donald Trump e Kim Jong-un hanno firmato un documento comune sul processo di de-nuclearizzazione della Corea del Nord. Non si conoscono ancora esattamente i termini dell’intesa, ma il presidente Usa ha detto che le due parti si sono accordate “su un documento molto importante, un documento piuttosto comprensivo”. Kim ha spiegato che “abbiamo avuto un incontro storico, abbiamo deciso di lasciarci il passato alle spalle. Il mondo assisterà a un ...

Donald Trump e Kim Jong Un - stretta di mano e documento comune dopo 70 anni di gelo : "Nice to meet you Mr. President". Così, con la formula più rituale, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha salutato Donald Trump, gli ha stretto la mano per oltre 10 secondi e si è soffermato con lui davanti ai fotografi per immortalare il summit di Singapore. Un incontro storico, avvenuto poco dopo le 9 (le 3 in Italia) con un copione scenico e hollywoodiano: il presidente Usa e il leader nordcoreano si sono ritrovati sul ...

Gli ultimi 800 metri che separano Kim e Trump. The Donald : "Fantastico essere qui - c'è eccitazione nell'aria" : Solo 800 metri dividono Donald Trump da Kim Jong-un: tale è infatti la distanza tra i rispettivi hotel di Singapore in cui i due leader hanno scelto di alloggiare in attesa dello storico incontro di domani. "Fantastico essere a Singapore, eccitazione nell'aria!", ha scritto su Twitter il presidente americano.Great to be in Singapore, excitement in the air! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 giugno 2018Usa e Corea del Nord sono ...

