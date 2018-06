Disdetta tardiva o non tempestiva del contratto di locazione

fanpage

(Di martedì 12 giugno 2018) La Cassazione del 22.5.2018 n. 12607 ha affermato che ladeldiche sia non) per la scadenza contrattuale ivi indicata produce validamente e da subito l'effetto di fare cessare ilalla scadenza immediatamente successiva; il locatario che rilasci l'immobile alla scadenza successiva a quella per la quale era statamente intimata lanon può dirsi avere rilasciato l'immobile per iniziativa spontanea, ma per lavalidamente intimata per la scadenza successiva.