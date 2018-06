Diritto e diritti La lezione che nessuno può dare al nostro Paese

Il “contratto di governo” Lega-M5S è populismo penale che calpesta il Diritto e i diritti : Il contratto (che contratto non è) di Salvini e Di Maio propone un "sistema giustizia" più efficiente (senza spiegare come) ma anche criminalizzazioni generalizzate, pene più dure, licenza di uccidere sotto il nome di legittima difesa. È davvero accettabile negare principi giuridici con il pretesto della sovranità popolare?Continua a leggere

Spagna - la situazione dei diritti umani di cui nessuno parla. Amnesty : "Preoccupante riduzione della libertà di espressione e del Diritto di ... : Sono 6 mesi che i leader del movimento indipendentista Jordi Cuixart e Jordi Sánchez sono in carcere per aver sostenuto la manifestazione al dipartimento di Economia il 20 settembre e il referendum ...

L’appello di Marco - malato di Sla - per il Diritto alla scienza : “L’Italia viola i diritti umani” : Intervenendo al V congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica, il co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Gentili, da tempo affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica Familiare, ha lanciato un appello per il diritto alla scienza: "Da portatore di Sclerosi Laterale Amiotrofica Familiare trasmessa con modalità chiamata autosomica recessiva, annuncio sin d’ora il mio impegno per spezzare le catene dei proibizionismi e delle ...