Diritti tv | Rai pronta a presentare ricorso contro l’ultimo bando della Lega

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Cdr RaiSport : «Senza 90° Minuto piano editoriale da rifare» : Il cdr di RaiSport si dice «basito e sconcertato» in una lettera inviata al direttore Gabriele Romagnoli. I giornalisti - si spiega - chiedono «un confronto sui programmi del prossimo anno, lui rifiuta il confronto e, con disprezzo nei confronti della redazione, si limita a mandare una mail. Peccato che poche ore dopo il suo palinsesto viene smontato non da noi, ma dalla notizia dei Diritti tv. Tutto da r...

Diritti TV Serie A : due abbonamenti per vedere tutte le partite e immagini in chiaro solo dopo le 22.00. La Rai insorge : Serie A Risolto il contratto con Mediapro, la partita relativa ai Diritti tv della Serie A per le prossime tre stagioni si avvia verso un’autentica rivoluzione. L’assemblea dei presidenti delle squadre partecipanti al massimo campionato di calcio italiano ha approvato i nuovi pacchetti, che prevedono una vendita per prodotto e non per piattaforma e, soprattutto, non potranno essere acquistati da un unico operatore. Diritti TV Serie ...

Diritti Tv : cdr Rai Sport e Usigrai - colpiti cittadini - urge ripensamento Lega : Ormai "gli interessi economici dei club di calcio passano sopra a ogni interesse dei cittadini che hanno il diritto di godersi lo Sport, anche sulla tv pubblica. Chiediamo alla Lega Calcio un urgente ...

Diritti tv - Rai : “Lega riveda decisione che danneggia tutti i tifosi : In merito “allo scenario che si va definendo relativamente all’acquisto dei Diritti televisivi del campionato di calcio di Serie A per le prossime tre stagioni” la Rai, si legge in una nota di Viale Mazzini, “evidenzia con stupore che si è davanti ad un rischio grave e incomprensibile per il servizio pubblico: non far vedere a tutti gli italiani il sabato sera e la domenica pomeriggio le immagini salienti delle partite, ...

Diritti tv : presa di posizione Rai : La Rai - aggiunge il comunicato - che ha contribuito, nel corso degli anni, a rendere il calcio lo sport più popolare, potrebbe essere costretta a rinunciare a trasmissioni storiche come 90° Minuto. ...

Diritti Tv - la Rai sul futuro di 90° minuto : "Così saremo costretti a chiuderlo" : "La Rai - aggiunge infatti il comunicato - che ha contribuito, nel corso degli anni, a rendere il calcio lo sport più popolare, potrebbe essere costretta a rinunciare a trasmissioni storiche come 90° ...

M5S - Rai acquisti Diritti Roland Garros : L'esortazione alla tv di Stato arriva con una dichiarazione all'Ansa Simone Valente, deputato e responsabile sport del Movimento Cinque Stelle. "Questo torneo rappresenta un evento di grande ...

