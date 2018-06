Dimagrire prima dell’estate | ecco la dieta più popolare per perdere peso velocemente

meteoweb.eu

(Di martedì 12 giugno 2018) Si avvicinano le vacanze estive ed è tempo della cosiddetta “prova costume” tanto temuta da molti che fa ricorrere ad esercizio fisico e alimentazione sana last minute dopo magari un anno di eccessi. Secondo un sondaggio del potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, gli italiani passano in media gli ultimi 5 mesidi partire per le vacanze cercando die riescono a buttare giù in media 3 chili. Peccato però che il risultato venga vanificato in pochi giorni, visto che durante le vacanze mettono su circa 5 chili. A tutti gli intervistati è stato chiesto se erano soliti seguire unadelle vacanze e l’88% ha risposto in modo affermativo, solo il 12% ha risposto di no. A tutti coloro che hanno detto di sí, è stato poi domandato quanto tempodelle ferie avessero iniziato “l’operazione bikini” e quanti chili avessero perso, e ...