Dieta mediterranea alpina Progetto Ambiente Alimenti e Salute | regime alimentare

Blog Tour Cilento 2018 - tra territorio e Dieta mediterranea : Roma, 12 giu. , askanews, Per il quarto anno consecutivo dieta del Cilento, portale sulla dieta mediterranea in collaborazione con Genuini Cilento di Autari Mazzarella, e grazie al coordinamento della ...

Alimentazione : Dieta ‘mediterranea alpina’ per 249 obesi : Promuovere l‘invecchiamento in salute e la lotta all’obesità della popolazione dei tre territori dell’Euroregione con un approccio multidisciplinare basato sulla qualità nutrizionale del cibo e la sostenibilità. Questo l’obiettivo del progetto ‘Ambiente alimenti e salute’, coordinato dalla Fondazione Mach di San Michele all’Adige coinvolge nove centri di ricerca in ambito Euregio con le Provincie di ...

FEM * Dieta mediterranea alpina : il progetto punta a promuovere l'invecchiamento in salute e la lotta all'obesità della popolazione dei tre ... : ... sull'ambiente e sull'economia". La Dieta del progetto EFH. Saranno somministrate per sei mesi consecutivi essenzialmente tre tipi di Dieta: una Dieta tradizionalmente ipocalorica; una Dieta ...

Oliverio al primo "Meeting Internazionale sulla Dieta Mediterranea" : Si tratta di un operazione culturale che pone la Dieta Mediterranea al centro di un progetto e che si propone di realizzare il benessere attraverso una politica di prevenzione come fattore di una ...

Salute - cibo e sostenibilità : Progetto EFH - la Dieta mediterranea alpina si presenta al mondo produttivo : E’ in programma lunedì 11 giugno 2018, alle ore 10.30, presso l’aula magna della Fondazione Edmund Mach, la presentazione del Progetto Euregio: Environment, Food and Health (EFH) al mondo produttivo. Un Progetto che punta a promuovere l’invecchiamento in Salute e la lotta all’obesità della popolazione dei tre territori dell’Euroregione, con un approccio multidisciplinare basato sulla qualità nutrizionale del cibo e la ...

La Dieta mediterranea è salutare - ma i bambini la seguono in Svezia e non in Italia : Al Congresso della Società Europea dell’Obesità, che si è tenuto a Vienna dal 23 al 26 maggio 2018, sono stati presentati i dati di uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che dimostrano che la dieta mediterranea, alla quale si attribuiscono tanti vantaggi per la salute, viene seguita più in Svezia che in Italia e negli altri Paesi “mediterranei”. Al Congresso Europeo dell’Obesità sono stati presentati i risultati di uno studio ...

Dieta mediterranea addio - i bambini del sud Europa sono i più obesi - : Il regime alimentare più salutare del mondo è stato abbandonato in favore di merendine e cibi zuccherati. L'allarma dallo European Congress on obesity di Vienna

Cibo spazzatura e bibite zuccherate hanno ucciso la Dieta mediterranea : La dieta mediterranea è morta, proprio nei Paesi in cui è nata. L'allarme arriva dall'European Congress on Obesity a Vienna, e a lanciarlo è Joao Breda, responsabile dell'Ufficio europeo dell'...

"La Dieta mediterranea è morta" : Insomma, i Paesi che hanno dato il nome alla dieta più sana del mondo di fatto non la seguono più, tanto che vantano i bimbi più grassi d'Europa. Dolci, cibo spazzatura e bibite zuccherate hanno ...

Dieta mediterranea? I bambini del sud Europa sono i più grassi del continente : Sembra che la Dieta mediterranea, conosciuta come uno dei modelli alimentari più sani del mondo, sia diffusa ovunque meno che nel Mediterraneo. Secondo una ricerca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riportata sul Guardian , i bambini che abitano il bacino sud europeo dimostrano ...

Salute - la Dieta mediterranea personalizzata nei bambini : Napoli, , askanews, - Italia e Israele insieme per analizzare la dieta mediterranea personalizzata nei bambini. E' questo l'obiettivo dello studio Caprii , Children Alimentary Research Italy Israel, , ...

Salute : la Dieta mediterranea tra le migliori al mondo : “La dieta mediterranea è tra le più sane al mondo: è una dieta ricca di pesce, grassi monoinsaturi da olio di oliva, frutta, verdura, cereali integrali e, negli adulti, anche un moderato consumo di alcol. Il suo contenuto varia nei diversi paesi, ma i principi sono simili e i benefici di questo stile alimentare comprendono la prevenzione dello sviluppo e la riduzione dell’incidenza delle malattie cardiovascolari, del cancro al seno, ...

Dieta mediterranea : lo sapevate che protegge anche dallo smog? : La Dieta mediterranea viene considerata tra i regimi alimentari più adatti a uno stile di vita sano. I benefici derivanti da questo tipo di Dieta sono stati messi in evidenza da una messe notevole di studi in questi ultimi anni, in particolare stando a una ricerca condotta presso la News York University, che è stata presentata in occasione del meeting della American Thoracic Society, è risultato che tale tipo di alimentazione è in grado di ...

Ambiente & Salute : la Dieta mediterranea ci protegge dall’inquinamento : Secondo una ricerca condotta presso la New York University e presentata nell’ambito del meeting dell’American Thoracic Society, la dieta mediterranea protegge dagli effetti dell’inquinamento: attenuerebbe infatti gli effetti negativi dello smog sulla Salute, come ad esempio l’aumento di mortalità per cause cardiovascolari. Lo studio ha coinvolto per 17 anni 548.699 persone, di età media 62 anni: il campione è stato diviso ...