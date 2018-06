Dieselgate | il gruppo Daimler costretto a richiamare oltre 700 mila vetture

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 giugno 2018) Il Ministro dei Trasporti tedesco Andreas Scheuer, facendo seguito alle indagini svolte nelle scorse settimane, ha disposto il richiamo ufficiale di 774veicoli Mercedes-Benz in tutta Europa. Decisione presa a causa della presenza di “defeat device” illegali in grado di alterare il livello di emissioni durante i test di omologazione. Un’accusa molto simile a quella che nel 2015 coinvolse ilVolkswagen nell’ormai tristemente famosa vicenda. Il provvedimento riguarda soprattutto i modelli del van Vito equipaggiati dal 1.6 diesel di derivazione Renault, nonché alcune versioni diesel della berlina Classe C e del suv GLC. “Il software illegale trovato in questi veicoli verrà rimosso nel più breve tempo possibile, con trasparenza e in collaborazione con le autorità“, ha dichiarato lo stesso Scheuer. I due casi sembrerebbero però ...