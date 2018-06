Diabete | nuova pillola in grado di curarlo

Diabete : da Sanofi una ‘social academy’ per i pazienti e una nuova terapia : Come utilizzare al meglio i social media e la rete per raccontare il Diabete? Come essere efficaci e coerenti online quando si parla e si discute di questa patologia? A queste domande vuole dare risposta la Social Academy #5azioni di Sanofi Italia. Forte dell’eredità del progetto #5azioni, messo in campo tra il 2015 e il 2016 – che aveva fatto emergere l’importanza per le persone con Diabete del fare rete e creare comunità ...