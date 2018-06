Diabete | arriva insulina più veloce contro la glicemia | dopo i pasti

Diabete - gli eroi del quotidiano : arriva #5azioni - la prima social academy sulla salute : Ci sono eroi che ogni giorno combattono la propria battaglia. E lo fanno con coraggio, con determinazione, perseveranza. Come Claudio Pelizzeni che nel 2014, a 33 anni, ha lasciato il lavoro in banca per seguire il suo sogno: riuscire a fare il giro del mondo senza prendere neanche un aereo. Con un compagno di viaggio: il Diabete . Claudio ha deciso di documentare ogni giorno la sua esperienza online attraverso il video blog Trip Therapy. Perché ...

Diabete - addio aghi : arriva il cerotto per misurare la glicemia : misurare il Diabete non sarà mai stato così semplice: addio aghi, benvenuto cerotto. Esso si applica sulla pelle e agisce prelevando lo zucchero presente nei fluidi sottocutanei per poi misurarlo. Risulta molto accurato in quanto lo rileva ogni 10-15 minuti, Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione nella gestione quotidiana del Diabete per i moltissimi pazienti che ne sono affetti. Lo studio, condotto presso la britannica University of ...