Di Maio : 'Ho deciso di tenere la delega alle telecomunicazioni' : di Stefania Piras 'Ho deciso di tenere la delega alle telecomunicazioni'. L'annuncio del ministro Luigi Di Maio arriva su facebook in tarda serata dopo una lunga considerazione sugli esuberi Tim. 'Sto ...

Lilli Gruber - scoop in diretta a 'Otto e Mezzo' : 'Salvini ha già deciso di dire no a Di Maio' : 'Valuteremo'. Così Matteo Salvini alla proposta di Luigi Di Maio di formare un governo politico con Giuseppe Conte e Paolo Savona nel governo ma non al ministro dell'Economia. In realtà, però, pare che il leader della Lega abbia già deciso di respingere l'idea scaturita dopo la salita al Colle del leader 5 Stelle , che ha visto Mattarella per un colloquio '...

Salvini e Di Maio hanno deciso i nomi del premier e della squadra di governo : Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno deciso il nome del premier e dei ministri nella squadra di governo. "Per correttezza" ha detto Matteo Salvini, "saranno comunicati prima al Quirinale". Il Colle convocherà domattina le delegazioni dei due partiti. Il leader della Lega e il capo politico di M5s si sono incontrati stamattina a Roma per un faccia a faccia di circa due ore, dalle 11 fino alle 13 in un luogo ...

