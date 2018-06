Del Piero e la moglie Sonia | è finita dopo 19 anni insieme

Del Piero - “è finito il matrimonio tra Alex e la moglie Amoruso” : stavano insieme da 19 anni : Si sono incontrati a Torino in un negozio di scarpe, dove lei lavorava, mentre lui indossava già il numero 10 della Juventus ed era nel pieno della carriera. Nel 2005 il matrimonio in gran segreto, poi i tre figli e una lunga vita insieme trascorsa in giro per il mondo, dal capoluogo piemontese all’Australia, fino al trasferimento a Los Angeles. Ma ora la storia fra Alex Del Piero e la moglie Sonia Amoruso sembra arrivata al capolinea. A ...

Alessandro Del Piero e la moglie Sonia si sono lasciati?/ Chi : “Matrimonio in crisi - la favola è finita” : Alessandro Del Piero e la moglie Sonia si sono lasciati? Il settimanale Chi sgancia la bomba clamorosa: “Matrimonio in crisi, la favola è finita”. Le ultime notizie sulla coppia(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:14:00 GMT)

Mountain bike - Coppa Del Mondo downhill : a Leogang vincono Atherton e Pieron : Nelle week-end a Leogang, si è corsa la terza tappa della Coppa del Mondo di downhill. Sul tracciato austriaco di 2.5km è andato in scena il solito spettacolo delle discese sulle ruote grasse, in una tappa che ormai è pianta stabile nel calendario del massimo circuito. In un percorso non particolarmente tecnico, in cui la differenza è stata fatta nella capacità di sviluppare e mantenere velocità soprattutto lungo i numerosissimi salti, hanno ...

ANTHONY BOURDAIN E ASIA ARGENTO/ Il suicidio Dello chef : due settimane fa pranzava a Firenze con Piero Pelù : ANTHONY BOURDAIN morto, critiche ad ASIA ARGENTO: su Twitter, gli utenti puntano il dito contro l'attrice fotografata nei giorni scorsi con Hugo Clement.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:34:00 GMT)

Raz & the tribe - su Sky la seconda puntata Della docuserie : Raz Degan con Piero Pelu in Indonesia ai confini Della civiltà : Lunedi 11 giugno alle 23.15 in prima tv su Sky Atlantic, seconda tappa di Raz & the tribe, la docuserie che segue Raz Degan alla scoperta di territori selvaggi e suggestivi per conoscere da vicino alcune delle ultime tribù primitive rimaste nel pianetaDopo aver accolto Asia Argento in Etiopia, Raz Degan volerà questa volta a Sumatra (Indonesia) e in particolare l’isola di Siberut, la più grande del selvaggio arcipelago di Mentawai. Qui, ...

Piero Chiambretti/ Dalla politica alla sua TV gender : “La formazione Del governo? Una puntata Del GF!" : Piero Chiambretti si racconta a 360°, Dalla politica alla sua TV gender e gli amici e colleghi: “La formazione del governo? Una puntata del Grande Fratello!".(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 13:17:00 GMT)

L’ex ct Della Nazionale Giampiero Ventura a Che tempo che fa : “Delegittimazione devastante nei miei confronti” : “C’è stata une delegittimazione esterna devastante nei miei confronti” esordisce cosi Gian Piero Ventura ospite ieri sera a Che tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai 1, a proposito della mancata qualificazione ai Mondiali. L’ex Ct della Nazionale ha poi continuato: “La delegittimazione interna c’era già stata: il progetto prevedeva la presenza di Marcello Lippi a tutela e a supporto, doveva fare il direttore tecnico. Il giorno dopo la mia firma ...

Gian Piero Ventura/ "Pensavo di dimettermi già prima Della sconfitta" (Che tempo che fa) : Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale italiana esonerato dopo la disfatta-Mondiale, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa: "Dopo la Svezia ho valutato le dimissioni".(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:13:00 GMT)

Anzio. Incidente sulla provinciale Dell’Acciarella morto Giampiero Petrone : Il drammatico Incidente stradale avvenuto alle 5.40 di domenica mattina è costato la vita a Giampiero Petrone. L’impatto è avvenuto

Questa sera - al 16° Girotonno - a Carloforte - la finalissima Del Tuna Competition 2018 ed il concerto di Piero Pelù. : Al tramonto del sole spettacoli, musica e concerti gratuiti sul palco allestito in corso Battellieri. Questa sera , sabato 26 maggio, , dopo Prezioso e Fargetta l'appuntamento più atteso, quello con "...

Luciano Moggi - la rivelazione nel giorno d'addio di Buffon alla Juve : Del Piero? L'avevano venduto al Parma : Ho preferito vedermi in televisione l' ultima di campionato della Juve, la partita dell' addio di Gigi Buffon . Allo stadio hanno pianto tutti, ha pianto anche il cielo, che ha bagnato la giornata con ...