Del Piero | “è finito il matrimonio tra Alex e la moglie Amoruso” | stavano insieme da 19

Mountain bike - Coppa Del Mondo downhill : a Leogang vincono Atherton e Pieron : Nelle week-end a Leogang , si è corsa la terza tappa della Coppa del Mondo di downhill . Sul tracciato austriaco di 2.5km è andato in scena il solito spettacolo delle discese sulle ruote grasse, in una tappa che ormai è pianta stabile nel calendario del massimo circuito. In un percorso non particolarmente tecnico, in cui la differenza è stata fatta nella capacità di sviluppare e mantenere velocità soprattutto lungo i numerosissimi salti, hanno ...

Raz & the tribe - su Sky la seconda puntata Della docuserie : Raz Degan con Piero Pelu in Indonesia ai confini Della civiltà : Lunedi 11 giugno alle 23.15 in prima tv su Sky Atlantic, seconda tappa di Raz & the tribe, la docuserie che segue Raz Degan alla scoperta di territori selvaggi e suggestivi per conoscere da vicino alcune delle ultime tribù primitive rimaste nel pianetaDopo aver accolto Asia Argento in Etiopia, Raz Degan volerà questa volta a Sumatra (Indonesia) e in particolare l’isola di Siberut, la più grande del selvaggio arcipelago di Mentawai. Qui, ...