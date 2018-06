Def | in Aula Senato da martedì 19 6

Il 19 al via l'esame del Def . Conte in Aula il 27 su consiglio europeo : ... una decisione analoga dovrebbe essere presa martedì prossimo anche dalla capigruppo al Senato, , posticipando al 19 giugno alle 9,30 l'arrivo in Aula del Documento di economia e finanze, con l'...

Nina Moric Definì ‘un viado’ Belen Rodriguez - entrambe in aula a luglio : Nina Moric e Belen Rodriguez, entrambe ‘ex’ di Fabrizio Corona, saranno una contro l’altra in Tribunale a Milano il prossimo 3 luglio nel processo a carico della modella croata accusata di diffamazione aggravata da un “fatto determinato” per aver definito ‘viado’ la showgirl argentina in un’intervista a Radio 24 del 3 settembre 2015. Il giudice della decima sezione penale ha stabilito che nella prossima udienza verranno sentiti i testi del pm e ...