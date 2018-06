Def : in Aula Senato da martedì 19/6 : ANSA, - ROMA, 12 GIU - martedì prossimo, 19 giugno, alle 11, prende il via in Aula al Senato la discussione sul Def. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama secondo quanto ...

Il 19 al via l'esame del Def. Conte in Aula il 27 su consiglio europeo : ... una decisione analoga dovrebbe essere presa martedì prossimo anche dalla capigruppo al Senato, , posticipando al 19 giugno alle 9,30 l'arrivo in Aula del Documento di economia e finanze, con l'...

Dl Alitalia in Aula il 18. Def il 19/6 : ANSA, - ROMA, 7 GIU - L'Aula della Camera avvierà l'esame del dl Alitalia il prossimo 18 giugno: lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L'Aula, il giorno successivo a partire dalle ...

Nina Moric Definì ‘un viado’ Belen Rodriguez - entrambe in aula a luglio : Nina Moric e Belen Rodriguez, entrambe ‘ex’ di Fabrizio Corona, saranno una contro l’altra in Tribunale a Milano il prossimo 3 luglio nel processo a carico della modella croata accusata di diffamazione aggravata da un “fatto determinato” per aver definito ‘viado’ la showgirl argentina in un’intervista a Radio 24 del 3 settembre 2015. Il giudice della decima sezione penale ha stabilito che nella prossima udienza verranno sentiti i testi del pm e ...