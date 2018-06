Dazi nostri

Gentiloni : ripresa merito di imprese e famiglie. Tuteliamo nostri marchi - contrastiamo politica Dazi : L'Italia, ha rivendicato ancora una volta il premier, "ha fatto in questi anni una strada importante e deve continuare su questa, non può permettersi di andare fuori strada. E questa è responsabilità politica di chi avrà il compito di governare"

Dazi - Trump : danneggiati da nostri amici : 23.21 "I nostri amici ci hanno danneggiato più dei nostri nemici". Così il presidente Trump difendendo i Dazi Usa durante un discorso in Ohio. "Ci siamo levati in difesa dei lavoratori americani ponendo fine a scambi commerciali iniqui che rubano i nostri posti di lavoro". "Hanno rubato la nostra ricchezza". "Mai più, anche i nostri amici se ne sono approfittati". E parlando del progetto per la costruzione del muro al confine col Messico:"Sono ...