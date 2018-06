Davide Astori | l’ultima perizia e quella patologia non diagnosticata

Davide Astori aveva una patologia cardiaca. È scritto sulla perizia legale : Il capitano della Fiorentina Davide Astori soffriva di una patologia cardiaca mai diagnosticata, per questo è morto lo scorso 4 marzo prima della partita con l'Udinese. Sarebbe questo il risultato ...

Calcio - morte Davide Astori : aveva una patologia cardiaca di cui nessuno si era accorto : Una novità arriva da una nuova perizia nel caso della morte del capitano della Fiorentina Davide Astori: il calciatore avrebbe sofferto di una patologia cardiaca mai scoperta. L’esame è stato predisposto dalla Procura di Udine e poi tutti gli incartamenti della triste vicenda sono stati trasferiti a Firenze. Secondo La Gazzetta dello Sport dalla perizia molti indizi porterebbero ad una patologia cardiaca di cui, però, nessuno si sarebbe ...

Morte Davide Astori - la perizia smentisce l’autopsia : 'Il suo cuore è andato troppo forte' : Com'è morto Davide Astori? E' la domanda che gli appassionati di calcio, rimasti sotto choc quella maledetta domenica mattina di marzo, si fanno da diverse settimane. E ora, secondo un'indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, potrebbero esserci delle novità. La Morte del capitano della Fiorentina sarebbe stata provocata da una tachiaritmia, ovvero da un'accelerazione improvvisa dei battiti del cuore. Una tesi, quella formulata da due ...

Davide Astori non è morto nel sonno : «Poteva essere salvato» : Davide Astori non sarebbe morto nel sonno e forse avrebbe potuto essere salvato. È quanto rivela la perizia effettuata dai medici Carlo Moreschi e Gaetano Thiene, incaricati dal pm...

Davide Astori - nuova perizia : «Non è morto nel sonno» : Il cuore non ha rallentato. Il cuore è andato più veloce. Una nuova perizia ribalta la prima ipotesi dei medici sulla morte di Davide Astori, il trentunenne capitano della Fiorentina trovato senza vita la mattina del 4 marzo scorso in una camera dell’hotel Là di Moret di Udine. Era con la squadra per la partita con l’Udinese in programma la domenica stessa.-- Secondo la prima autopsia il suo cuore aveva rallentato il battito fino a ...

Davide Astori non è morto nel sonno : «Poteva essere salvato» : Davide Astori poteva essere salvato? Secondo l'ultima perizia, il difensore 31enne non sarebbe morto nel sonno e la prima ipotesi sulle cause del decesso è stata sostanzialmente...