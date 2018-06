Dani Pedrosa e il suo futuro

MotoGP : ufficiale il divorzio tra la Honda e Daniel Pedrosa. Jorge Lorenzo tra i pretendenti : “Voglio ringraziare Hrc per tutti questi anni di grandi successi, sono cresciuto non solo come pilota ma anche come uomo insieme a loro. Conserverò sempre Hrc nei miei ricordi e nel mio cuore. Nella vita abbiamo tutti bisogno di nuove sfide e sento che è ora di cambiare. Grazie, Hrc“. E così come avevamo preannunciato qualche ora prima, è arrivata la conferma: Daniel Pedrosa e la Honda si separano. E’ stato lo stesso pilota ...

MotoGP : Daniel Pedrosa non correrà con la Honda nel 2019? Si pensa a Jorge Lorenzo : Anche i matrimoni più lunghi, prima o poi, sono destinati a finire. Sembrerebbe il caso di quello tra la Honda e il pilota spagnolo Daniel Pedrosa. Stando a quanto rivelato da motorsport.com, la casa nipponica avrebbe già comunicato al centauro iberico l’intenzione di non rinnovare il contratto per i risultati non soddisfacenti in pista. Una decisione clamorosa, pensando che il connubio tra Dani e la squadra giapponese va avanti da 12 ...

Daniel Pedrosa - Test Jerez 2018 : “Ho faticato a tornare in moto. Abbiamo fatto un gran lavoro oggi” : Daniel Pedrosa ha commentato la giornata di Test a Jerez. Inevitabile per lo spagnolo partire dall’incidente di ieri, che qualche strascico lo ha lasciato. “All’inizio ho faticato a tornare in moto. Ero poco reattivo e mi faceva male la parte destra“. Poi, però, il pilota della Honda ha potuto proseguire il lavoro. “La situazione è migliorata e ho potuto sfruttare la giornata. Abbiamo fatto un gran lavoro al box, ...

Daniel Pedrosa - GP Spagna 2018 : “Incidente di gara? No - Jorge Lorenzo doveva guardare! Mi spiace per Dovizioso” : Ancor più della vittoria di Marc Marquez, è dell’incidente del 18° giro, in curva 6, del GP di Spagna 2018 (quarta prova del Mondiale 2018 di MotoGP) che si parla e si continuerà a parlare. Sul triplo strike che ha visto coinvolti i due piloti della Ducati Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo e la Honda di Daniel Pedrosa, in lotta per il secondo e terzo gradino del podio, ha espresso la propria posizione a riguardo quest’ultimo, già ...

MotoGP - GP Americhe 2018. Dani Pedrosa riceve l’ok dei medici e sarà in gara : “Chi guida corretto non ha benefici” : Dani Pedrosa correrà il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, dopo l’operazione al polso destro della scorsa settimana, sarà regolarmente in pista ad Austin dopo aver ricevuto l’autorizzazione medica nella giornata di ieri. Lo spagnolo ha superato le visite della vigilia e sarà in stella alla sua Honda con l’obiettivo di ottenere un piazzamento importante. Dani Pedrosa ha così commentato: ...

MotoGP - Mercato 2019 : Suzuki a caccia di uno tra Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. Andrea Iannone potrebbe salutare : Il Mercato piloti della MotoGP non si ferma mai. I nomi caldi sono diversi e in cima alla lista c’è senz’altro quello di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo non ha ancora ottenuto i risultati attesi in Ducati ed è per forza di cose sotto esame. A Borgo Panigale hanno già affermato di volerlo confermare, ma nel frattempo la crescita di Andrea Dovizioso ha certamente cambiato gli equilibri all’interno del box. Ducati non è infatti più in ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Daniel Pedrosa proverà a correre ad Austin : Non si può dire che a Daniel Pedrosa il coraggio faccia difetto. Finito sotto i ferri per ridurre la frattura al polso destro presso l’ospedale Universitari Dexeus di Barcellona, in conseguenza della caduta nel corso del GP d’Argentina in MotoGP (a seguito del contatto in gara con Johann Zarco), lo spagnolo ha deciso: si va ad Austin (Stati Uniti) per prendere parte alla terza gara iridata anche se ovviamente le condizioni non ...

MotoGp 2018 - Daniel Pedrosa : «Io non ho più paura» : «Sono diventato una persona fissata con l’imparare. Imparare mi fa sentire fresco, mi dà entusiasmo e la sensazione di usare il mio tempo in modo significativo. In passato mi importava solo delle corse: crescere è iniziare ad aprire le finestre». Che cosa ha visto, fuori dalle “finestre”? «Un esempio è come ho imparato a trattare il corpo. Prima il mio funzionamento era: la mente dà gli ordini, il corpo obbedisce. Poi, dopo tanti incidenti e ...

MotoGP - Dani Pedrosa si deve operare! Infortunio alla mano destra : Dani Pedrosa si è infortunato alla mano destra. Lo spagnolo, caduto a terra dopo un contatto con Johann Zarco durante il GP di Argentina, si è sottoposto a un controllo presso la clinica Quiron-Dexeus di Barcellona dove il dottor Xavier Mir ha consigliato un intervento chirurgico. Il pilota della Honda si sottoporrà all’operazione oggi pomeriggio e soltanto nelle prossime ore sapremo i tempi di recupero anche se il centauro spera di poter ...

Secondo posto per Zarco in Argentina : 'non ho toccato Dani Pedrosa' : Una gara davvero adrenalinica quella che il francese Johann Zarco ha portato a termine a Termas de Rìo Hondo chiudendo in seconda posizione alle spalle di Cal Crutchlow, con un distacco di appena 0,2 ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Daniel Pedrosa sfreccia nelle prime prove libere. I big si nascondono - 7° Valentino Rossi : C’è il graffio di Daniel Pedrosa (Honda) nelle prime prove libere della MotoGP nel GP d’Argentina a Termas de Rio Hondo. In ombra per tutta la sessione, lo spagnolo ha montato la gomma da tempo nel finale, stampando un ottimo 1’40″303, appena 42 centesimi meglio del britannico Cal Crutchlow, a conferma dell’ottimo feeling della Honda con il circuito sud-americano. Brillante terza piazza per Andrea Iannone, a lungo ...